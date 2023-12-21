Нужно ли вписывать ребенка в паспорт и как это сделать

Зачем вписывать детей в паспорт

Раньше отметку делали в ЗАГСе сразу при регистрации рождения ребенка. Она была обязательной и подтверждала гражданство новорожденного. Сейчас требования записывать детей в паспорт нет, так как вся информация содержится в свидетельстве о рождении.

Добавить сведения о детях родители могут по своему усмотрению, независимо от того, состоят они в браке или разведены.

Отметка в паспорте служит подтверждением родства и может выручить, когда свидетельство о рождении утеряно или его не окажется при себе в нужный момент. Например, если ребенка надо срочно доставить в больницу, купить льготный билет на проезд, в музей или театр.

Помимо этого, отметка упростит процедуру оформления документов, социальных выплат и пособий, в том числе материнского капитала.

Где делают отметку о детях в паспорте

Отметку о детях ставят в любом отделении МВД. В документ заносят ФИО, пол и дату рождения ребенка. Запись делается на 17-й странице, скрепляется специальной красной печатью и подписью должностного лица. Самому вносить отметки нельзя. Они будут считаться недействительными, а паспорт, скорее всего, придется заменить.

Заявление на внесение записи можно подать через «Госуслуги» или МФЦ. Но проще напрямую обратиться в МВД. Там отметку сделают в тот же день.

С собой надо взять паспорт, свидетельство о браке (разводе) и свидетельство о рождении детей. Лучше заранее сделать копии документов, чтобы не тратить на них время, если они вдруг понадобятся.

Отметки о детях старше 14 лет в паспорт не ставят. Они уже имеют свой собственный документ, поэтому в российские и загранпаспорта вписывают только детей младшего возраста. А в биометрических паспортах нового образца сведения о ребенке и вовсе не предусмотрены.

Какие еще отметки ставят в паспорте

Все отметки в паспорте делятся на обязательные и дополнительные. К первым относятся сведения, подтверждающие личность и место жительства гражданина: ФИО, пол, дата и место рождения, регистрация и воинская обязанность.

При желании в паспорт можно внести и другие сведения. Например, о браке, разводе, загранпаспортах и документах, выданных ранее.

Также можно внести свой ИНН. Для этого нужно обратиться в налоговую. А в поликлинике по месту прикрепления внесут информацию о группе крови и резус-факторе. Эти сведения тоже могут пригодиться в случае ДТП и в других экстренных ситуациях.

Ранее «Известия» писали, что паспорт заменит QR-код из приложения «Госуслуги», тестирование планируют провести в 2024 году.