Нужно ли согласие соседей на установку видеокамеры на лестничной клетке

«В этом случае используются стены дома, а это является общим имуществом, — поясняет Федорук. — Распоряжаться таким имуществом можно только с согласия общего собрания жильцов всего многоквартирного дома. То есть для установки видеокамеры одного согласия соседей по лестничной клетке будет недостаточно».