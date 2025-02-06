Нужно ли согласие соседей на установку видеокамеры на лестничной клетке

В наше неспокойное время многие россияне возводят около своей квартиры дополнительную степень защиты, устанавливая на лестничной клетке многоэтажки видеокамеру. Нужно ли получать на это какие-то разрешения, aif.ru рассказал эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктор Федорук.
«Если камера видеонаблюдения устанавливается в дверь квартиры, то никаких разрешений на это не нужно, — отвечает эксперт. — Квартира — собственность конкретного гражданина, и он вправе распоряжаться этой собственностью по своему усмотрению».
Все меняется, если камера занимает какое-то, даже минимальное, пространство за пределами квартиры и в ее обзор попадает лестничная площадка.
«В этом случае используются стены дома, а это является общим имуществом, — поясняет Федорук. — Распоряжаться таким имуществом можно только с согласия общего собрания жильцов всего многоквартирного дома. То есть для установки видеокамеры одного согласия соседей по лестничной клетке будет недостаточно».
«На незаконно установленную камеру могут пожаловаться недовольные жильцы, — предупреждает Федорук. — Указав, например, что видеозапись нарушает границы личного пространства, и камеру придется демонтировать».