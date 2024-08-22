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Нужно ли распечатывать электронный билет?

Несмотря на действующий закон, на некоторых направлениях все равно требуют распечатанный билет. Разбираемся, нужен ли он при посадке на поезд, самолет и автобус и что делать в том случае, если под рукой только электронный билет.

Источник: Freepik

Согласно приказу Министерства России от 14.01.2019 № 7 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Министерства транспорта Российской Федерации по вопросу использования посадочного талона, оформленного в электронном виде» в стране официально можно пройти на посадку в поезд или самолет по электронному билету или посадочному талону.

Однако не во всех российских аэропортах установлено специальное оборудование для считывания электронных документов, а на некоторых направлениях все равно требуют распечатанный билет.

Разбираемся, в каких случаях понадобится распечатанный билет, а в каких можно использовать электронный.

Билет на поезд

На всех внутренних рейсах можно использовать электронный билет. В таком случае достаточно просто показать его на экране телефона и предъявить документ, удостоверяющий личность.

Распечатанный билет потребуется, если вы едет по таким направлениям, как:

  • Россия — Белоруссия;
  • Россия — Казахстан;
  • Россия — Киргизия;
  • Россия — Таджикистан.

Если распечатанного билета нет, можно обратиться в кассу на вокзале или воспользоваться терминалом.

Помимо прочего, сейчас можно не показывать билет на поезд. Достаточно предоставить паспорт. Проводник сверит его данные со списком и, если все в порядке, пропустит вас в поезд. Однако все равно рекомендуется скачивать проездной документ на телефон.

Билет на автобус

На большинстве российских автовокзалов и автостанций при посадке можно предъявить электронный билет и документ, удостоверяющий личность.

Однако перевозчики настоятельно рекомендуют при возможности распечатать билет, так как на некоторых автостанциях и автовокзалах требуют именно бумажный проездной документ.

Билет на самолет

Печатать билет необязательно, так как вся информация хранится в базе данных авиакомпании. На стойке регистрации достаточно показать документ, удостоверяющий личность, который вы указывали в билете.

В России электронный посадочный талон принимают в аэропортах следующих городов:

  • Барнаул;
  • Владивосток (только для внутренних рейсов);
  • Волгоград;
  • Екатеринбург;
  • Казань;
  • Калининград;
  • Краснодар;
  • Красноярск;
  • Минеральные Воды;
  • Москва (кроме перелетов в Ош и Худжанд из Домодедово);
  • Нижний Новгород;
  • Новосибирск (только для внутренних рейсов);
  • Новый Уренгой;
  • Омск;
  • Пермь (только для внутренних рейсов);
  • Петропавловск-Камчатский;
  • Ростов-на-Дону;
  • Самара;
  • Симферополь;
  • Сургут;
  • Тюмень;
  • Уфа;
  • Челябинск.

В аэропортах других российских городов потребуется распечатанный посадочный талон.

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