Нужно ли распечатывать электронный билет?

Согласно приказу Министерства России от 14.01.2019 № 7 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Министерства транспорта Российской Федерации по вопросу использования посадочного талона, оформленного в электронном виде» в стране официально можно пройти на посадку в поезд или самолет по электронному билету или посадочному талону.
Однако не во всех российских аэропортах установлено специальное оборудование для считывания электронных документов, а на некоторых направлениях все равно требуют распечатанный билет.
Разбираемся, в каких случаях понадобится распечатанный билет, а в каких можно использовать электронный.
Билет на поезд
На всех внутренних рейсах можно использовать электронный билет. В таком случае достаточно просто показать его на экране телефона и предъявить документ, удостоверяющий личность.
Распечатанный билет потребуется, если вы едет по таким направлениям, как:
- Россия — Белоруссия;
- Россия — Казахстан;
- Россия — Киргизия;
- Россия — Таджикистан.
Если распечатанного билета нет, можно обратиться в кассу на вокзале или воспользоваться терминалом.
Помимо прочего, сейчас можно не показывать билет на поезд. Достаточно предоставить паспорт. Проводник сверит его данные со списком и, если все в порядке, пропустит вас в поезд. Однако все равно рекомендуется скачивать проездной документ на телефон.
Билет на автобус
На большинстве российских автовокзалов и автостанций при посадке можно предъявить электронный билет и документ, удостоверяющий личность.
Однако перевозчики настоятельно рекомендуют при возможности распечатать билет, так как на некоторых автостанциях и автовокзалах требуют именно бумажный проездной документ.
Билет на самолет
Печатать билет необязательно, так как вся информация хранится в базе данных авиакомпании. На стойке регистрации достаточно показать документ, удостоверяющий личность, который вы указывали в билете.
В России электронный посадочный талон принимают в аэропортах следующих городов:
- Барнаул;
- Владивосток (только для внутренних рейсов);
- Волгоград;
- Екатеринбург;
- Казань;
- Калининград;
- Краснодар;
- Красноярск;
- Минеральные Воды;
- Москва (кроме перелетов в Ош и Худжанд из Домодедово);
- Нижний Новгород;
- Новосибирск (только для внутренних рейсов);
- Новый Уренгой;
- Омск;
- Пермь (только для внутренних рейсов);
- Петропавловск-Камчатский;
- Ростов-на-Дону;
- Самара;
- Симферополь;
- Сургут;
- Тюмень;
- Уфа;
- Челябинск.
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