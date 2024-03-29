Нужно ли покупать страховку от укуса клеща

При укусе клеща можно заразиться болезнью Лайма, моноцитарним эрлихиозом и энцефалитом. Эти заболевания смертельно опасны для человека. Возбудители инфекций могут проникнуть в организм человека через микротравмы и трещины на коже при снятии клеща незащищенными руками или случайном раздавливании его. При обнаружении присосавшегося клеща обязательно нужно обратиться за медицинской помощью в медицинское учреждение. Врач определит дальнейшую тактику и необходимый для Вас объем медицинской помощи.