Нужно ли покупать страховку от укуса клеща

Сезон активности клещей начинается ранней весной при температуре +5+7 °C и заканчивается поздней осенью с наступлением заморозков. Наиболее опасным временем считается весенне-летний период, в августе опасность заражения при укусе клеща резко снижается, а в сентябре-октябре практически сходит на нет.
При укусе клеща можно заразиться болезнью Лайма, моноцитарним эрлихиозом и энцефалитом. Эти заболевания смертельно опасны для человека. Возбудители инфекций могут проникнуть в организм человека через микротравмы и трещины на коже при снятии клеща незащищенными руками или случайном раздавливании его. При обнаружении присосавшегося клеща обязательно нужно обратиться за медицинской помощью в медицинское учреждение. Врач определит дальнейшую тактику и необходимый для Вас объем медицинской помощи.
Нужно ли иметь страховку?
Нет, не нужно. Пострадавшие от укусов могут с полисом ОМС могут обратиться в круглосуточный травмпункт, поликлинику по месту жительства или приемное отделение стационара.
При предъявлении полиса помощь окажут без предварительной записи в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). В перечень бесплатных медицинских услуг входят:
- прием (осмотр) врача;
- удаление клеща;
- введение противоклещевого иммуноглобулина по назначению лечащего врача при наличии медицинских показаний;
- лабораторное исследование крови для диагностики инфекций, вызванных присасыванием клеща, по назначению лечащего врача;
- лабораторные и инструментальные обследования, а также медикаментозное лечение в стационарных условиях при развитии клиники клещевого энцефалита, клещевого борреллиоза (болезнь Лайма) и других заболеваний, вызванных присасыванием клеща.
В соответствии с базовой программой ОМС экстренную профилактику иммуноглобулином против клещевого вирусного энцефалита проводят после исследования клеща на вирусный энцефалит не позднее четвертого дня с момента укуса. Препарат вводят лицам, не привитым против клещевого энцефалита, получившим неполный курс прививок, не имеющим документального подтверждения профилактических прививок.
В некоторых регионах могут быть проблемы с наличием иммуноглобулина в государственных клиниках и травмпунктах, в этом случае пострадавшему придется покупать лекарство самостоятельно. При наличии страховки страховая компания покроет расходы на лечение в платных клиниках, а также расходы на медикаменты, необходимые для лечения и профилактики после укуса клеща.
За какие исследования нужно будет заплатить пациенту?
В полис ОМС не входит лабораторный анализ на болезни, которые переносит клещ. В случае укуса клеща заплатить придется за:
- исследование удаленного клеща на наличие в нем возбудителей клещевых инфекций.
- противоклещевой иммуноглобулин с целью экстренной профилактики клещевого энцефалита в случае, если человек, пострадавший от присасывания клеща не привит, и у него отсутствуют клинические проявления данного заболевания.
В соответствии с программой ОМС обеспечение пациентов лекарственными препаратами на бесплатной основе осуществляется только в условиях дневного или круглосуточного стационаров, а также при оказании скорой и неотложной медицинской помощи.
Можно ли сделать бесплатно прививку от клещевого энцефалита?
Прививка от клещевого энцефалита не входит в перечень обязательных и проводится только по эпидемическим показателям. Бесплатно прививки делают взрослым и детям лишь в том случае, если в регионе проживания зафиксированы вспышки эпидемии. Перечень эндемических регионов ежегодно обновляется, информацию можно уточнить на сайте Роспотребнадзора.
Прививаться нужно заранее, чтобы успел выработаться иммунитет. Всего необходимо сделать три прививки. Первые две колются с периодичностью раз в месяц, а третья — через год. Затем предусмотрена ревакцинация от клещевого энцефалита. Ее нужно проходить каждые три года.