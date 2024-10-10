Нужно ли пенсионерам отрабатывать две недели при увольнении?

Также не нужно отрабатывать две недели при наличии соответствующей договоренности между работником и работодателем или при наличии уважительных причин: зачисление в образовательное учреждение, призыв на военную службу, установленное нарушение трудовых прав работника. А вот сотрудникам на испытательном сроке и работникам, которые заключили трудовой договор на сезонные работы и на срок не более двух месяцев придется предупредить об увольнении хотя бы за три дня.