Нужно ли пенсионерам отрабатывать две недели при увольнении?

По общему правилу работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме как минимум за две недели. Однако, выяснил aif.ru, есть случаи, в которых отработка совсем не обязательна.
Работающим пенсионерам, которые все-таки решили окончательно выйти на пенсию, не обязательно предупреждать работодателя об увольнении за две недели, гласит сообщение Минтруда. В этом случае расторгнуть трудовой договор можно в ту дату, которая указана в заявлении об увольнении — даже в день подачи этого заявления.
Также не нужно отрабатывать две недели при наличии соответствующей договоренности между работником и работодателем или при наличии уважительных причин: зачисление в образовательное учреждение, призыв на военную службу, установленное нарушение трудовых прав работника. А вот сотрудникам на испытательном сроке и работникам, которые заключили трудовой договор на сезонные работы и на срок не более двух месяцев придется предупредить об увольнении хотя бы за три дня.