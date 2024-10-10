Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нужно ли пенсионерам отрабатывать две недели при увольнении?

Есть категории граждан, которым не обязательно отрабатывать две недели перед увольнением.

Источник: Freepik

По общему правилу работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме как минимум за две недели. Однако, выяснил aif.ru, есть случаи, в которых отработка совсем не обязательна.

Работающим пенсионерам, которые все-таки решили окончательно выйти на пенсию, не обязательно предупреждать работодателя об увольнении за две недели, гласит сообщение Минтруда. В этом случае расторгнуть трудовой договор можно в ту дату, которая указана в заявлении об увольнении — даже в день подачи этого заявления.

Также не нужно отрабатывать две недели при наличии соответствующей договоренности между работником и работодателем или при наличии уважительных причин: зачисление в образовательное учреждение, призыв на военную службу, установленное нарушение трудовых прав работника. А вот сотрудникам на испытательном сроке и работникам, которые заключили трудовой договор на сезонные работы и на срок не более двух месяцев придется предупредить об увольнении хотя бы за три дня.