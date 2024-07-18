Нужно ли мыться сразу после купания в море?

Врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог Алена Романова также рекомендует принимать душ сразу же после купания в море. В разговоре с порталом «Доктор Питер» она отметила, что при выходе из моря вода испаряется с тела практически моментально и на коже остается соленая корочка. Она сильно повышает риск обгореть на солнце, предупредила врач.