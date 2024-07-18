Нужно ли мыться сразу после купания в море?

Морская вода богата различными минералами и микроэлементами, в том числе йодом, магнием, натрием, кальцием, селеном, серой. При впитывании в кожу, волосы и ногти эти вещества дают положительный эффект.
Однако, как рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог Вероника Зайцева, морская вода благоприятно воздействует на кожу непосредственно во время купания. После выхода на берег она, наоборот, начинает оказывать негативный эффект, поэтому рекомендуется после купания ополоснуться пресной водой.
Почему нужно смывать соленую воду?
По словам врача, когда вода испаряется, на коже остаются кристаллики соли. Они вызывают сухость кожных покровов и могут способствовать их раздражению. При длительном пребывании на солнце остатки соли могут ухудшать последствия солнечного ожога, добавила Зайцева.
Врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог Алена Романова также рекомендует принимать душ сразу же после купания в море. В разговоре с порталом «Доктор Питер» она отметила, что при выходе из моря вода испаряется с тела практически моментально и на коже остается соленая корочка. Она сильно повышает риск обгореть на солнце, предупредила врач.
Также, по словам Романовой, душ после купания в море помогает очистить кожу от частичек жизнедеятельности, которые вышли из нашего организма «на поверхность» под воздействием соли, и от других веществ, присутствующих в морской воде: микрочастичек кожи других людей и животных, кусочков водорослей и спор грибов.
Кроме того, врач рекомендует смывать остатки соли и с волос. Они могут повредить структуру волос и сделать их более жесткими, отметила Романова.