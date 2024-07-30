Нужно ли мыть рис перед варкой?

Зачем моют рис, как выбрать нужный сорт и по какому правилу варят рисовую кашу — в материале aif.ru.
Да, рис нужно мыть перед варкой, чтобы удалить пыль и лишний крахмал, тогда крупа будет меньше склеиваться. Понять, когда рис достаточно промыт, можно по цвету воды — если она чистая, без мутного налета, то рис чистый. Обычно достаточно несколько раз сменить воду.
Некоторые хозяйки считают, что в современном качественном рисе лишнего крахмала нет, но не исключено, что в пачку могли попасть инородные включения, поэтому лучше все-таки продукт промыть.
Пропорции ингредиентов при варке: 1:2 (один объем риса на два объема жидкости). Чтобы сократить время приготовления, крупу можно замочить на час или даже на ночь. «Чем меньше крупа подвергается тепловой обработке, тем больше полезных веществ в ней сохраняется», — рекомендуют эксперты Роспотребнадзора. Если ваша цель сварить вязкий рис, то замачивать продукт не нужно.
Какой рис подходит для каши?
Рис бывает 3-х видов: длиннозерный, круглозерный и среднезерный. От размера и формы зависит его поведение на плите — чем длиннее зерно, тем оно тверже. Для приготовления рассыпчатых блюд, плова и гарнира стоит выбрать длиннозерный рис.
Чем короче зерно, тем оно сильнее разбухает, становится более клейким, поэтому для каши, пудингов, запеканок лучше взять круглый рис.
Как приготовить рассыпчатый рис?
Эксперт-кулинар Вильям Похлебкин в своей «Большой энциклопедии кулинарного искусства» советует при варке риса не только соблюдать пропорции крупы и воды, но и точное время. Варить рис нужно 12 минут по правилу 3−7−2. Обязательно плотно закрыть кастрюлю крышкой, поэтапно уменьшая степень нагревания — 3 минуты варить на сильном огне, 7 минут — на умеренном, 2 минута — на слабом.
«Каша готова. Но не спешите открывать крышку. Здесь-то и подстерегает вас еще один секрет. Оставьте крышку закрытой и не трогайте кашу ровно столько времени, сколько она варилась. Пусть она постоит на плите ровно 12 минут. Затем откройте. Перед вами — рассыпчатая каша, чуть плотноватая. Положите поверх нее кусочек сливочного масла граммов 25−50, чуть-чуть посолите, если любите солоно. И размешайте ложкой как можно равномернее, но не разминая “куски”, не растирая кашу», — рекомендует кулинар Похлебкин.