Нужно ли мыть рис перед варкой?

«Каша готова. Но не спешите открывать крышку. Здесь-то и подстерегает вас еще один секрет. Оставьте крышку закрытой и не трогайте кашу ровно столько времени, сколько она варилась. Пусть она постоит на плите ровно 12 минут. Затем откройте. Перед вами — рассыпчатая каша, чуть плотноватая. Положите поверх нее кусочек сливочного масла граммов 25−50, чуть-чуть посолите, если любите солоно. И размешайте ложкой как можно равномернее, но не разминая “куски”, не растирая кашу», — рекомендует кулинар Похлебкин.