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Нужно ли мыть домашнего кота

Aif.ru отвечает на популярные вопросы читателей.

Источник: Vecteezy.com

Многие хозяева часто задаются вопросом: нужно ли купать своего питомца? Ответ не так однозначен, как может показаться на первый взгляд.

Надо ли купать кошек?

Кошки — одни из самых чистоплотных животных. Они ежедневно заботятся о своей гигиене, вылизывая шерсть языком. Но даже этим пушистым питомцам в ряде случаев необходимы водные процедуры.

После прогулок на природе, когда животное испачкалось в масле, краске или других веществах, которые могут быть опасны для здоровья при вылизывании, купание питомца необходимо, как бы вам этого ни хотелось.

Кошки с длинной шерстью склонны к образованию колтунов, и купание раз в несколько месяцев, а также ежедневное вычесывание животного специальными щетками поможет предотвратить появление свалявшейся шерсти.

Кроме того, водные процедуры будут полезны при различных кожных заболеваниях у котов: от лечения дерматита до экземы и других грибковых инфекций.

Когда купать кошку не нужно?

Здоровая короткошерстная кошка не нуждается в купании, поскольку может сама следить за своей гигиеной. Кроме того, страх воды испытывают многие пушистые любимцы, а потому купание может значительно навредить им и вызвать стресс.

Постоянный контакт с водой тоже вреден: влага и постоянное использование шампуней могут пересушить кожу и повредить шерсть животного, а потому купать кошку нужно только в крайних случаях или при особенностях шерстяного покрова, — когда шерсть слишком длинная и пушистая.

Альтернативой водным процедурам станет расчесывание питомца: оно поможет удалить отмершую шерсть и предотвратить образование колтунов у животного.