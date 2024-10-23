Нужно ли мыть домашнего кота

Многие хозяева часто задаются вопросом: нужно ли купать своего питомца? Ответ не так однозначен, как может показаться на первый взгляд.
Надо ли купать кошек?
Кошки — одни из самых чистоплотных животных. Они ежедневно заботятся о своей гигиене, вылизывая шерсть языком. Но даже этим пушистым питомцам в ряде случаев необходимы водные процедуры.
После прогулок на природе, когда животное испачкалось в масле, краске или других веществах, которые могут быть опасны для здоровья при вылизывании, купание питомца необходимо, как бы вам этого ни хотелось.
Кошки с длинной шерстью склонны к образованию колтунов, и купание раз в несколько месяцев, а также ежедневное вычесывание животного специальными щетками поможет предотвратить появление свалявшейся шерсти.
Когда купать кошку не нужно?
Здоровая короткошерстная кошка не нуждается в купании, поскольку может сама следить за своей гигиеной. Кроме того, страх воды испытывают многие пушистые любимцы, а потому купание может значительно навредить им и вызвать стресс.
Постоянный контакт с водой тоже вреден: влага и постоянное использование шампуней могут пересушить кожу и повредить шерсть животного, а потому купать кошку нужно только в крайних случаях или при особенностях шерстяного покрова, — когда шерсть слишком длинная и пушистая.
Альтернативой водным процедурам станет расчесывание питомца: оно поможет удалить отмершую шерсть и предотвратить образование колтунов у животного.