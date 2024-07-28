Нужно ли делать растяжку перед занятиями спортом

Школьная физкультура и другие занятия спортом, к которым мы привыкли, обычно начинаются с разминки. Часто в нее входят и упражнения на растяжку. А некоторые эксперты пишут, что растяжку хорошо делать, наоборот, после занятий физкультурой. Где же правда?