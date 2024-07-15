Нужно ли чистить айву?

Айва созревает осенью и этот фрукт имеет специфический аромат и вкус. Многие предпочитают из айвы варить варенье.
Что такое айва?
Это фрукт, родиной которого считаются Закавказье и Средняя Азия. Выращивать этот фрукт начали более 4000 лет назад. Например, в древнем городе Помпеи настенные росписи и мозаика изображают айву. Айва похожа на нечто среднее между яблоком и грушей. На вкус айва кислая и вяжущая.
В древности ломтики айвы использовали в качестве духов и для освежения воздуха, а сейчас многие хозяйки кладут спелую айву в шкафы в качестве ароматизатора для вещей.
Сушеную айву многие хозяйки добавляют в заварочный чайник, чтобы напиток был ароматнее.
Португальцы называли айву «мармело», а потом от этого произошло слово «мармелад». Дело в том, что при варке айвы выделяется большое количество пектина, который является прекрасным загустителем. Кстати, мармелад из айвы готовили и в Англии. Шекспир называл айву «утешением для желудка», подчеркивая лекарственные свойства фрукта.
Какие лекарственные свойства есть у айвы?
В сыром виде во фрукте витамина С в 2,5 раза больше, чем в яблоках, а бета-каротина — столько же, сколько и в моркови.
Водный настой листьев айвы обладает способностью ослаблять и даже полностью прекращать приступы бронхиальной астмы.
При диарее используют отвар из семян айвы, главное не крошить их и не измельчать.
Гель из айвы применяют в стоматологии, для аппликаций при глоссите, гингивите и пародонтозе.
Можно ли есть кожуру айвы?
Кожура айвы съедобна, но чаще всего она жесткая и может быть довольно пушистой, поэтому перед приготовлением ее обычно очищают. Однако, если айва очень спелая, то кожица у нее гораздо мягче и вкуснее, поэтому такие фрукты едят как яблоки.
Важно! Если вы решите съесть айву с кожурой, обязательно вымойте ее дважды, а лучше еще и кипятком ошпарить.
Источник: recipes.net