Нужно ли чистить айву?

Кожура айвы съедобна, но чаще всего она жесткая и может быть довольно пушистой, поэтому перед приготовлением ее обычно очищают. Однако, если айва очень спелая, то кожица у нее гораздо мягче и вкуснее, поэтому такие фрукты едят как яблоки.