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Нужно ли чистить айву?

По преданию айва считается фруктом богини любви Афродиты.

Источник: Рецепты Леди Mail.ru

Айва созревает осенью и этот фрукт имеет специфический аромат и вкус. Многие предпочитают из айвы варить варенье.

Что такое айва?

Это фрукт, родиной которого считаются Закавказье и Средняя Азия. Выращивать этот фрукт начали более 4000 лет назад. Например, в древнем городе Помпеи настенные росписи и мозаика изображают айву. Айва похожа на нечто среднее между яблоком и грушей. На вкус айва кислая и вяжущая.

В древности ломтики айвы использовали в качестве духов и для освежения воздуха, а сейчас многие хозяйки кладут спелую айву в шкафы в качестве ароматизатора для вещей.

Сушеную айву многие хозяйки добавляют в заварочный чайник, чтобы напиток был ароматнее.

Португальцы называли айву «мармело», а потом от этого произошло слово «мармелад». Дело в том, что при варке айвы выделяется большое количество пектина, который является прекрасным загустителем. Кстати, мармелад из айвы готовили и в Англии. Шекспир называл айву «утешением для желудка», подчеркивая лекарственные свойства фрукта.

Какие лекарственные свойства есть у айвы?

В сыром виде во фрукте витамина С в 2,5 раза больше, чем в яблоках, а бета-каротина — столько же, сколько и в моркови.

Водный настой листьев айвы обладает способностью ослаблять и даже полностью прекращать приступы бронхиальной астмы.

При диарее используют отвар из семян айвы, главное не крошить их и не измельчать.

Гель из айвы применяют в стоматологии, для аппликаций при глоссите, гингивите и пародонтозе.

Можно ли есть кожуру айвы?

Кожура айвы съедобна, но чаще всего она жесткая и может быть довольно пушистой, поэтому перед приготовлением ее обычно очищают. Однако, если айва очень спелая, то кожица у нее гораздо мягче и вкуснее, поэтому такие фрукты едят как яблоки.

Важно! Если вы решите съесть айву с кожурой, обязательно вымойте ее дважды, а лучше еще и кипятком ошпарить.

Источник: recipes.net