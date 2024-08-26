«Нужно бить тревогу»: о каких психических заболеваниях сигнализирует бардак дома

— Бить тревогу родственникам нужно, когда они сами объективно видят, что мусора становится очень много, его никто не убирает, появляется неприятный запах, сам человек уже страдает от этого. То есть у этого человека просто не остается места в квартире, на него уже могут жаловаться соседи, окружающие, и сам человек не понимает, что с ним происходит. У него нет критики, он не может объяснить, зачем он все это копит, а только лишь продолжает заниматься таким вот навязчивым действием, — заключил Вилков.