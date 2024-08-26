«Нужно бить тревогу»: о каких психических заболеваниях сигнализирует бардак дома

Важно не только рассматривать поверхностные признаки, но и пытаться понять, что стоит за ними. «Вечерняя Москва» узнала у врача-психиатра, психотерапевта Алексея Вилкова, о каких психических расстройствах может говорить бардак в доме.
Синдром Плюшкина
По его словам, у людей пожилого возраста может развиться синдром патологического накопительства, при котором они приносят в дом мусор и разный хлам.
— В психиатрии существует синдром Плюшкина, когда человек несет в дом самые разные бесполезные предметы, в том числе мусор. У такого человека в квартире постепенно появляются горы хлама, — сказал он.
Это психическое расстройство обычно возникает ближе к пожилому возрасту, и этому есть разные причины, отметил эксперт.
— Во-первых, у пожилого человека это может являться следствием длительной депрессии. Также это может быть проявлением и обсессивно-компульсивного расстройства, то есть невроза навязчивых состояний, когда у человека формируется привычка тащить мусор, ненужные вещи в дом и копить их. В-третьих, это может быть иногда проявлением тяжелого психического расстройства — шизофрении, — сообщил Вилков.
Депрессия
Психиатр отметил, что если человек не убирается в доме и у него в квартире образуется мусор от его жизнедеятельности, то это тоже может быть вызвано длительной депрессией.
— В таком случае у человека есть серьезная, очень выраженная апатия, равнодушие к себе, к окружающим. Он не ухаживает за собой, его не интересует то, что происходит в доме, то есть преобладает полное безразличие, — добавил собеседник «ВМ».
По его мнению, в таком случае необходимо с помощью родственников такого пациента направить или лично привезти к врачу-психиатру, чтобы провести диагностику и назначить амбулаторное или стационарное лечение.
— Бить тревогу родственникам нужно, когда они сами объективно видят, что мусора становится очень много, его никто не убирает, появляется неприятный запах, сам человек уже страдает от этого. То есть у этого человека просто не остается места в квартире, на него уже могут жаловаться соседи, окружающие, и сам человек не понимает, что с ним происходит. У него нет критики, он не может объяснить, зачем он все это копит, а только лишь продолжает заниматься таким вот навязчивым действием, — заключил Вилков.
Тревожно-депрессивное расстройство (ТДР) стало одной из наиболее распространенных психических проблем в современном мире. Каждый год все больше людей обращается за помощью к специалистам с этим заболеванием. Алексей Вилков рассказал «ВМ», что такое ТДР и почему оно возникает.