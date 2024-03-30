Нужна всем, кто много сидит. Гимнастика доктора Шишонина от боли в пояснице

— Из-за чрезмерной нагрузки на поясницу возникают грыжи, ишиас и другие заболевания. У современного человека поясничный отдел испытывает колоссальные перегрузки. Связано это, прежде всего, с тем, что у нас очень слабая задняя поверхность бедра. Если передние мышцы ноги мы как-то используем, например, поднимаемся по лестнице, то задние в повседневной жизни почти не работают и атрофируются. Нужно тренировать заднюю поверхность бедра и ягодичные мышцы. После того, как вы укрепите эти отделы, боли в пояснице пройдут.