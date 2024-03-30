Нужна всем, кто много сидит. Гимнастика доктора Шишонина от боли в пояснице

Эта проблема знакома, наверное, каждому — вдруг начала ныть спина в районе поясницы. Тянет, болит — нужно скорее лечь. А вот и первая ошибка! Александр Шишонин, врач, специалист по биомеханике движений, уверен: чаще всего это происходит из-за неправильного распределения нагрузки на организм и того, что мы мало двигаемся. Но с этим можно бороться!
— Из-за чрезмерной нагрузки на поясницу возникают грыжи, ишиас и другие заболевания. У современного человека поясничный отдел испытывает колоссальные перегрузки. Связано это, прежде всего, с тем, что у нас очень слабая задняя поверхность бедра. Если передние мышцы ноги мы как-то используем, например, поднимаемся по лестнице, то задние в повседневной жизни почти не работают и атрофируются. Нужно тренировать заднюю поверхность бедра и ягодичные мышцы. После того, как вы укрепите эти отделы, боли в пояснице пройдут.
При проблемах с суставами и позвоночником следует больше ходить. Сначала это больно и неприятно, но со временем мышцы ног и поясницы начинают восстанавливаться. За счет ходьбы человек может вылечится от сотни заболеваний. Вначале часовые прогулки могут вызвать обострение, но организм адаптируется, и в итоге укрепятся мышцы, связки, сухожилия и весь опорно-двигательный аппарат. Если пересилить себя и активно ходить в течение недели, то боли уйдут и станет намного легче.
Кроме того, чтобы избавиться от болей в пояснице, необходимо делать специальную гимнастику. Рассмотрим три упражнения, которые следует выполнять ежедневно утром и вечером. Делать их можно дома без посторонней помощи.
1. Упражнение «Приседания». Поставьте ноги на расстоянии чуть больше ширины плеч, носки — в стороны. Сложите руки в замок на уровне шеи и выполните приседание. Локти должны располагаться под таким углом, чтобы при приседании проходили между коленями и не упирались в них. Дышите правильно: выдох, когда садитесь, и еще один выдох, когда встаете. Повторите приседания 20 раз.
2. Упражнение «Выпады». Сделайте выпад правой ногой вперед так, чтобы левым коленом слегка коснуться пола. Руки при этом следует держать опущенными и не упираться ими в колено. Делайте один выдох при выпаде и еще один, когда возвращаетесь в исходное положение. Смените ноги и повторите упражнение. Сделайте так по 10 раз на каждую ногу.
3. Упражнение «Насос». Выставьте прямую ногу вперед и выполните небольшие наклоны, касаясь ладонями колена. При этом должна работать задняя поверхность бедра. Не забывайте выдыхать в нижней и верхней точках упражнения. О вдохах не думайте, они произойдут автоматически. Повторите по 20 раз на каждую ногу.
Также вы можете делать гимнастику доктора Шишонина от головной боли, и гимнастику, направленную на стабилизацию давления.
Обращаем ваше внимание: при положительной динамике не отменяйте самостоятельно назначенные врачами лекарства.