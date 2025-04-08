Нутрициологи просят убрать их из «списка колдунов» и разрешить рекламу услуг

В коллективном письме, направленном 4 апреля премьер-министру Михаилу Мишустину и другим официальным лицам, 14 организаций подчеркнули, что нутрициология является наукой о питании и важной частью системы здравоохранения. Авторы обращения считают, что запрет рекламы их услуг не только неверен, но и может привести к ухудшению здоровья населения.
«Мы считаем эти поправки преждевременными и нарушающими права и законные интересы более чем 500 тыс. специалистов данной области», — говорится в письме.
Нутрициологи занимаются оптимизацией рациона и консультированием по вопросам питания, что стало популярным в последние годы, особенно в социальных сетях. Они поддерживают регулирование рынка эзотерических услуг, но настаивают на том, что их деятельность не должна быть приравнена к псевдонаучным практикам. «Нутрициология официально интегрирована в системы здравоохранения ряда развитых стран», — отмечают авторы обращения.
В то же время президент Общества специалистов доказательной медицины Василий Власов выразил мнение, что нутрициология не является наукой, а представляет собой лишь «специальное слово». Он полагает, что настоящей наукой о питании следует считать диетологию:
Нутрициологи не случайно оказались в «списке колдунов». Эта область заполнена людьми, которые рассказывают про «дырки в кишечнике», продают черт знает что под видом диет и услуг — и получают на этом прибыль.
Эксперты предупреждают, что запрет рекламы может привести к сокращению числа специалистов в области питания, что негативно скажется на общественном здоровье. В свою очередь, нутрициологи утверждают, что их работа способствует выполнению задач по увеличению продолжительности жизни россиян до 78 лет к 2030 году. Депутат Нина Останина отметила, что необходимо разобраться в ситуации и готова обсуждать предложения по изменению законопроекта.
Ранее телеведущая, астролог Василиса Володина усомнилась, что запрет на рекламу услуг астрологов и гадалок поможет бороться с мошенничеством в этой сфере.