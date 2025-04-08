Нутрициологи просят убрать их из «списка колдунов» и разрешить рекламу услуг

Эксперты предупреждают, что запрет рекламы может привести к сокращению числа специалистов в области питания, что негативно скажется на общественном здоровье. В свою очередь, нутрициологи утверждают, что их работа способствует выполнению задач по увеличению продолжительности жизни россиян до 78 лет к 2030 году. Депутат Нина Останина отметила, что необходимо разобраться в ситуации и готова обсуждать предложения по изменению законопроекта.