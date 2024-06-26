Нутрициолог: йодированная соль не поможет при дефиците йода

Многие врачи говорят, что если вы чувствуете сонливость или страдаете от депрессии, в вашем организме, скорее всего, не хватает йода. Нутрициолог Анна Мещерякова рассказала, как этот микроэлемент влияет на организм и к чему приводит его дефицит.
Некоторые эндокринные заболевания, в том числе патология щитовидной железы, может быть вызвана дефицитом йода. Если вовремя не начать лечение, то она может привести к онкологии.
Если йода в организме недостаточно, человек становится сонливым, медлительным, набирает вес, кожа становится сухой, а волосы начинают выпадать. Также страдают органы желудочно-кишечного тракта, из-за чего возникают запоры.
Однако плох и избыток йода. В таком случае все органы и системы работают в два-три раза активнее. Из-за этого у человека повышается потоотделение, учащается сердцебиение, появляется чрезмерная раздражительность, плаксивость. Помимо прочего, увеличивается количество употребляемой пищи, но при этом масса тела уменьшается.
Основным источником йода являются морепродукты, которые растут в естественной среде обитания, а также водоросли, фейхоа и дикая рыба. «Чтобы йод хорошо усваивался, нужно включить в рацион продукты, содержащие селен, магний, цинк, витамины Е и С, железо», — уточнила Мещерякова.
По ее словам, добавление йодированной соли в пищу не поможет при дефиците йода. Дело в том, что она содержит небольшое количество этого микроэлемента, который полностью испаряется в процессе готовки.
Ранее врачи рассказали, как избыток соли влияет на артериальное давление.
Анна Морозова