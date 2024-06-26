Нутрициолог: йодированная соль не поможет при дефиците йода

Многие врачи говорят, что если вы чувствуете сонливость или страдаете от депрессии, в вашем организме, скорее всего, не хватает йода. Нутрициолог Анна Мещерякова рассказала, как этот микроэлемент влияет на организм и к чему приводит его дефицит.