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Нутрициолог: йодированная соль не поможет при дефиците йода

Йод в нашем организме является очень важным микроэлементом. Его дефицит влияет на внутренние органы и даже может привести к серьезным заболеваниям.

Источник: Freepik

Многие врачи говорят, что если вы чувствуете сонливость или страдаете от депрессии, в вашем организме, скорее всего, не хватает йода. Нутрициолог Анна Мещерякова рассказала, как этот микроэлемент влияет на организм и к чему приводит его дефицит.

Некоторые эндокринные заболевания, в том числе патология щитовидной железы, может быть вызвана дефицитом йода. Если вовремя не начать лечение, то она может привести к онкологии.

Если йода в организме недостаточно, человек становится сонливым, медлительным, набирает вес, кожа становится сухой, а волосы начинают выпадать. Также страдают органы желудочно-кишечного тракта, из-за чего возникают запоры.

Однако плох и избыток йода. В таком случае все органы и системы работают в два-три раза активнее. Из-за этого у человека повышается потоотделение, учащается сердцебиение, появляется чрезмерная раздражительность, плаксивость. Помимо прочего, увеличивается количество употребляемой пищи, но при этом масса тела уменьшается.

Основным источником йода являются морепродукты, которые растут в естественной среде обитания, а также водоросли, фейхоа и дикая рыба. «Чтобы йод хорошо усваивался, нужно включить в рацион продукты, содержащие селен, магний, цинк, витамины Е и С, железо», — уточнила Мещерякова.

По ее словам, добавление йодированной соли в пищу не поможет при дефиците йода. Дело в том, что она содержит небольшое количество этого микроэлемента, который полностью испаряется в процессе готовки.

Ранее врачи рассказали, как избыток соли влияет на артериальное давление.

Анна Морозова