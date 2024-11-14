Нутрициолог Сафронова: сладости детям можно начинать давать после года

«На первом году жизни ребёнок получает достаточно углеводов с грудным молоком, молочными смесями и др. Желательно, чтобы это были натуральные изделия — мармелад, зефир, пастила на основе фруктов и ягод, яблочного пектина», — сказала она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
По её словам, есть сладости, разработанные специально для детей, там минимум добавленного сахара или его вовсе нет.
Как отметила Сафронова, конфеты и сладости на основе шоколада стоит давать только после трёх лет.
«Сладости нужны для физической и умственной активности, а также для получения положительных эмоций. Просто нужно выбирать из них наиболее полезные», — добавила она.
Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о продуктах, которые повышают уровень гемоглобина в крови.