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Нутрициолог Сафронова: сладости детям можно начинать давать после года

Ведущий научный сотрудник лаборатории возрастной нутрициологии ФИЦ питания и биотехнологии Адиля Сафронова заявила, что сладости детям можно начинать давать после года.

Источник: Reuters

«На первом году жизни ребёнок получает достаточно углеводов с грудным молоком, молочными смесями и др. Желательно, чтобы это были натуральные изделия — мармелад, зефир, пастила на основе фруктов и ягод, яблочного пектина», — сказала она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, есть сладости, разработанные специально для детей, там минимум добавленного сахара или его вовсе нет.

Как отметила Сафронова, конфеты и сладости на основе шоколада стоит давать только после трёх лет.

«Сладости нужны для физической и умственной активности, а также для получения положительных эмоций. Просто нужно выбирать из них наиболее полезные», — добавила она.

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