Нутрициолог рекомендует на завтрак овсянку на воде с киви в период простуд

Она добавила, что рацион, богатый витамином A, следует строить на основе продуктов, содержащих бета-каротин, который в организме преобразуется в этот витамин. К таким продуктам относятся сладкий картофель и морковь, а также тыква. Витамин E можно получить, добавив в рацион шпинат и авокадо, а источником цинка, также полезного для иммунитета, могут стать семена тыквы.