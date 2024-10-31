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Нутрициолог рекомендует на завтрак овсянку на воде с киви в период простуд

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Во время простудного сезона, чтобы поддержать иммунитет, россиянам стоит завтракать овсянкой на воде с добавлением киви или семян тыквы, а на перекус пить смузи из шпината и банана с растительным молоком, рассказала РИА Новости главный технолог и нутрициолог производителя социального питания «Виво Маркет» Юлия Макеева.

Источник: © РИА Новости

«Во время простудного сезона особое внимание стоит уделить питанию… Примерное меню, которое поможет поддержать иммунитет, может включать овсянку на воде с добавлением киви и семян тыквы на завтрак; горсть черной смородины или смузи из шпината и банана с обогащенным растительным молоком в качестве перекуса», — сказала она.

Макеева добавила, что обедать полезно супом-пюре из тыквы и сладкого картофеля с кусочком запеченного лосося и брокколи, а ужинать — тушенной говядиной с чечевицей и овощами.

По ее словам, в простудный период стоит включить в меню продукты, богатые витаминами, но минимизировать присутствие потенциальных аллергенов, таких как молочные продукты, яйца, орехи, соя и морепродукты. Например, киви, шиповник, брокколи и брюссельская капуста могут стать отличным выбором, так как содержат большое количество витамина C и при этом редко вызывают аллергические реакции.

Для восполнения уровня витамина D эксперт советует обратить внимание на жирную рыбу, такую как лосось и скумбрия, которые содержат не только этот витамин, но и полезные омега-3 жирные кислоты. В свою очередь вегетарианцы могут обогатить рацион грибами, выращенными на солнце, поскольку они — практически единственный растительный источник витамина D.

Она добавила, что рацион, богатый витамином A, следует строить на основе продуктов, содержащих бета-каротин, который в организме преобразуется в этот витамин. К таким продуктам относятся сладкий картофель и морковь, а также тыква. Витамин E можно получить, добавив в рацион шпинат и авокадо, а источником цинка, также полезного для иммунитета, могут стать семена тыквы.