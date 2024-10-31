Нутрициолог рекомендует на завтрак овсянку на воде с киви в период простуд

«Во время простудного сезона особое внимание стоит уделить питанию… Примерное меню, которое поможет поддержать иммунитет, может включать овсянку на воде с добавлением киви и семян тыквы на завтрак; горсть черной смородины или смузи из шпината и банана с обогащенным растительным молоком в качестве перекуса», — сказала она.
Макеева добавила, что обедать полезно супом-пюре из тыквы и сладкого картофеля с кусочком запеченного лосося и брокколи, а ужинать — тушенной говядиной с чечевицей и овощами.
По ее словам, в простудный период стоит включить в меню продукты, богатые витаминами, но минимизировать присутствие потенциальных аллергенов, таких как молочные продукты, яйца, орехи, соя и морепродукты. Например, киви, шиповник, брокколи и брюссельская капуста могут стать отличным выбором, так как содержат большое количество витамина C и при этом редко вызывают аллергические реакции.
Для восполнения уровня витамина D эксперт советует обратить внимание на жирную рыбу, такую как лосось и скумбрия, которые содержат не только этот витамин, но и полезные омега-3 жирные кислоты. В свою очередь вегетарианцы могут обогатить рацион грибами, выращенными на солнце, поскольку они — практически единственный растительный источник витамина D.
Она добавила, что рацион, богатый витамином A, следует строить на основе продуктов, содержащих бета-каротин, который в организме преобразуется в этот витамин. К таким продуктам относятся сладкий картофель и морковь, а также тыква. Витамин E можно получить, добавив в рацион шпинат и авокадо, а источником цинка, также полезного для иммунитета, могут стать семена тыквы.