Нутрициолог рассказала о влиянии питания на иммунитет

Ранее, 29 января, главврач Европейского медицинского центра (ЕМС) Розанна Гардашник рассказала «Известиям», что для укрепления иммунитета в холодное время года особенно важно следить за питанием, поддерживать достаточный уровень физической активности, избегать стрессовых ситуаций и соблюдать режим сна. Она добавила, что избыточные стрессы истощают запас кортизола и организм хуже справляется с последующими нагрузками, включая инфекции и переохлаждение.