Нутрициолог рассказала, как отучить детей тащить все в рот

В разговоре с NEWS.ru она объяснила, что такая привычка объясняется стремлением детей познать мир. Тащить все в рот — совершенно нормально и естественно для ребенка до полутора-двух лет.
«В этот период рот является для него таким же органом чувств, как глаза, уши, нос и руки для нас с вами, и он настойчиво будет стремиться к познанию мира именно этим способом», — пояснила нутрициолог.
Она рассказала, что у ребенка во рту самое большое количество нервных окончаний. В связи с этим он может получать разнообразные сенсорные ощущения, пробуя предметы на вкус.
Жанна Антонюк советует отвлекать детей в те моменты, когда они пытаются взять что-то в рот. Например, можно дать малышу игрушку или найти ему какое-то занятие.
Также эксперт рекомендует хвалить ребенка, когда он не тянет предметы в рот. Это поможет ему понять, что это правильно. Жанна Антонюк отметила, что дети часто копируют поведение взрослых. Нужно показать им, что можно исследовать мир и другими способами.
«Если ребенок тянет в рот предметы из-за желания почесать десны, предложите ему игрушку-прорезыватель», — добавила специалист.
Кстати, родители волнуются не только тогда, когда дети пытаются все попробовать на вкус, но и когда отказываются это делать, то есть отказываются от еды. Как быть с такими нехочухами, рассказывала психолог Софья Никитина.