Нутрициолог перечислила худшие пищевые привычки из детства

«Когда вы чувствуете, что наелись, а на тарелке еще осталась еда, остановитесь на минутку. Если вы съедите эту еду, она не принесет вам пользы, а наоборот — вы почувствуете переполнение в желудке, тяжесть или даже чувство вины за то, что опять переели. Вместо того чтобы скапливать лишнюю пищу в себе, используйте контейнеры для пищи. Так вы избавитесь от чувства стыда за недоеденный завтрак», — посоветовала она.