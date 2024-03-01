Нутрициолог перечислила худшие пищевые привычки из детства

Первая привычка в еде, о которой стоит забыть, — съедать всё, что есть на тарелке, даже после наступления сытости. В таких случаях родители обычно используют такие фразы: «все силы на тарелке оставляешь, надо доесть», «пока не доешь — из-за стола не выйдешь» и тому подобное.
По словам эксперта, при таком подходе в краткосрочной перспективе родитель добивается результата. Однако в дальнейшем он сыграет против человека, сформировав у него устойчивую привычку угождать приготовившим еду людям, игнорируя сигналы собственного организма о сытости. Если привычка закрепляется во взрослом возрасте, человек уже не может не доесть в ресторане, поскольку еда оплачена, или дома, так как жалко переводить еду. Такие люди также могут доедать за домочадцами, чтобы не выбрасывать остатки.
«Механизм тут простой — ребенок не может концентрироваться на сигналах более чем от одного органа чувств: либо на вкусовых впечатлениях, либо на зрительных, или, например, на тактильных. В результате, погружаясь полностью в контакт с каким-либо объектом через зрение, ребенок не чувствует сигналов насыщения и съедает больше», — уточнила нутрициолог.
Во взрослом возрасте эта привычка может привести к перееданию, неспособности улавливать сигналы организма о голоде и насыщении.
«В детстве мы привыкаем торопиться сначала в сад, потом в школу, затем в институт. Быстро выпить чай, кофе и закинуть бутерброд или пирожок — часто это максимум, который могут позволить себе дошкольники, школьники и студенты. Это не что иное, как неправильное распределение времени. Другой распространенный вариант — пропуск завтрака, что также негативно сказывается на работе желчного пузыря», — рассказала Веселова.
По словам специалиста, избавиться от этих привычек непросто, но возможно.
«Когда вы чувствуете, что наелись, а на тарелке еще осталась еда, остановитесь на минутку. Если вы съедите эту еду, она не принесет вам пользы, а наоборот — вы почувствуете переполнение в желудке, тяжесть или даже чувство вины за то, что опять переели. Вместо того чтобы скапливать лишнюю пищу в себе, используйте контейнеры для пищи. Так вы избавитесь от чувства стыда за недоеденный завтрак», — посоветовала она.
Веселова также привела ряд полезных ритуалов, в числе которых сервировка стола и сбор правильной тарелки. Во время них запускается мозговая фаза секреции пищеварительных соков, что готовит организм к приему пищи. Помогут также успокаивающее дыхание в течение минуты перед приемом пищи и приятная музыка.
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