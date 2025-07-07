Нутрициолог Падолка назвала продукт, снижающий риск деменции

По ее словам, пожилым нужно включить в рацион рыбу, поскольку она помогает сохранить когнитивные функции и снижает риск деменции и болезни Альцгеймера на 20 процентов. Содержащиеся в сельде ценные кислоты омега-3 способствуют уменьшению тревожности и депрессии. Также в продукте есть витамин D, улучшающий усвоение кальция и замедляющий потерю мышечной и костной массы.
Эксперт рассказала, что в нашей стране переломы шейки бедра, спровоцированные потерей костной массы, встречаются у 18 процентов женщин и 6 процентов мужчин старше 50 лет. При этом у пожилых людей, употребляющих рыбу дважды в неделю, в том числе и сельдь, риск остеопороза снижается на 10−15 процентов.
«В пожилом возрасте лучше выбирать свежемороженую или слабосоленую сельдь, которую перед употреблением следует вымочить в воде для снижения содержания соли», — цитирует специалиста «Лента. ру».
Тем, у кого есть гипертония и болезни почек, лучше есть вареную, запеченную или приготовленную на пару рыбу (сырую сельдь).
Кстати, ранее врач-диетолог Софья Елиашевич рассказывала, как правильно выбирать и готовить рыбу.