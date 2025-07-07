Нутрициолог Падолка назвала продукт, снижающий риск деменции

По ее словам, пожилым нужно включить в рацион рыбу, поскольку она помогает сохранить когнитивные функции и снижает риск деменции и болезни Альцгеймера на 20 процентов. Содержащиеся в сельде ценные кислоты омега-3 способствуют уменьшению тревожности и депрессии. Также в продукте есть витамин D, улучшающий усвоение кальция и замедляющий потерю мышечной и костной массы.