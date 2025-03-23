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Нутрициолог Никитина: не стоит полностью отказываться от употребления соли

Нутрициолог Лариса Никитина не рекомендовала полностью отказываться от употребления соли.

Источник: Freepik

Нутрициолог Лариса Никитина не рекомендовала полностью отказываться от употребления соли.

«Соль участвует в процессе переваривания пищи. Плюс она адсорбирует на себя некоторые продукты распада, которые нам не очень нужны», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.

По словам специалиста, также соль помогает поддерживать в организме водно-электролитный баланс, удерживает давление в кровеносных сосудах, участвует в передаче нервных импульсов и способствует обмену газов в лёгких.

«Если вы прикинули, померили, посчитали, сколько вы употребляете соли в день, и обнаружили, что у вас норма в 5 г сильно превышена, то можно плавно сокращать», — заключила эксперт.

Ранее кандидат биологических наук, руководитель научных коммуникаций Genotek, биолог Екатерина Суркова рассказала о причинах непереносимости кофеина.