Нутрициолог назвала продукты, которым можно восполнить витамин D

Нутрициолог Анастасия Курова в разговоре с «Подмосковье сегодня»
сообщила, что еда может быть полноценным источником этого витамина. Однако нужно знать, в каких именно продуктах его больше всего. Так, витамин D содержится в жирной рыбе (лосось, тунец), желтках яиц, грибах и некоторых молочных продуктах. В магазинах также можно найти витаминизированные продукты — например, растительное молоко.
Анастасия Курова также рассказала, что суточная потребность витамина D может варьироваться в зависимости от возраста, пола, физиологического состояния и других факторов. Чаще всего взрослым рекомендуют около 600−800 МЕ (международных единиц). Такую потребность могут закрыть, например, два желтка яиц (около 40 МЕ витамина D), одна порция жирной рыбы (около 400 МЕ), порция грибов (около 10 МЕ), стакан молока (около 100 МЕ) или йогурта (около 80 МЕ) и 100 граммов устриц (5−10 МЕ).
Она отметила, что дать организму необходимую дозировку витамина D может именно сбалансированный и разнообразный рацион питания, богатый морепродуктами.
Ранее ученые доказали, что витамин D продлевает жизнь. Он также снижает смертность от ряда заболеваний.