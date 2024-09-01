Нутрициолог назвала продукты, которым можно восполнить витамин D

Нутрициолог Анастасия Курова в разговоре с «Подмосковье сегодня»

сообщила, что еда может быть полноценным источником этого витамина. Однако нужно знать, в каких именно продуктах его больше всего. Так, витамин D содержится в жирной рыбе (лосось, тунец), желтках яиц, грибах и некоторых молочных продуктах. В магазинах также можно найти витаминизированные продукты — например, растительное молоко.