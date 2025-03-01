Нутрициолог назвала ингредиенты, которые сделают масленичный блин витаминным кладом

«Экспериментируйте с ингредиентами, добавляйте овощи и выбирайте здоровые начинки — и вы откроете для себя новые грани этого любимого лакомства! Блины могут стать не только вкусным угощением, но и вашим союзником в стремлении к здоровому образу жизни», — заключила Наталья Баранова.