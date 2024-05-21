Нутрициолог Кузина назвала шесть продуктов, которые нельзя есть после тренировки

Жирная пища
Жирные блюда, такие как фастфуд, чипсы или высококалорийные закуски, замедляют процесс пищеварения и могут вызвать расстройство желудка после тренировки. Они также содержат мало питательных веществ, необходимых для восстановления.
Алкоголь
Алкоголь обезвоживает организм и замедляет синтез белка, что является критически важным для восстановления мышц после тренировки. Кроме того, алкоголь может ухудшить качество сна, что также негативно влияет на процесс восстановления.
Кофеин
Перед тренировкой кофеин может быть полезен для повышения энергии, однако его употребление сразу после похода в фитнес-клуб может повысить уровень кортизола.
Соленые закуски
Чипсы, крекеры и другие соленые закуски могут вызвать задержку жидкости в организме и повысить кровяное давление, что негативно влияет на восстановление после тренировки.
Сырые овощи
Сырые овощи, такие как морковь или сельдерей, содержат мало калорий и питательных веществ, необходимых для восстановления после интенсивных физических упражнений. Эти продукты также могут вызвать вздутие живота и дискомфорт.
Жевательная резинка
Жевание жевательной резинки после тренировки часто приводит к проглатыванию воздуха, что может вызвать вздутие живота и неудобства в желудке.
— Вместо этих продуктов рекомендуется употреблять больше белка (греческий йогурт, яйца, постное мясо), а также сложные углеводы (овсянка, цельнозерновой хлеб). Также важно восполнять потерю жидкости, потребляя достаточное количество воды или спортивных напитков.
Правильное питание после тренировки имеет решающее значение для достижения максимальных результатов и ускорения процесса восстановления. Избегая вредных продуктов и делая правильный выбор в рационе, вы сможете оптимизировать свои усилия и достичь поставленных фитнес-целей, добавила нутрициолог.