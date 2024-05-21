Нутрициолог Кузина назвала шесть продуктов, которые нельзя есть после тренировки

Занятия спортом — это лучший способ поддерживать себя в форме. После тренировки стоит перекусить, чтобы восстановить силы. Однако есть некоторые продукты, которых следует избегать, так как они могут замедлить процесс восстановления и даже навредить здоровью. Нутрициолог Катерина Кузина в беседе с «Вечерней Москвой» составила список того, что нужно исключить после похода в фитнес-клуб.