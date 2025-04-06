Нумизмат объяснил, почему «крымскую» банкноту продают за миллионы рублей

На площадках также продается немало банкнот различного номинала за большие деньги из-за ограниченного тиража или особенного номера купюры, сказал Якушечкин. Так, банкноты номиналом в 200 рублей образца 2017 года, которые пошли в оборот, имеют серию АА. Но перед основной серией была изготовлена серия АB только для АО «Гоззнак», для «внутреннего потребления»: купюры с надписью «Образец», для выставок и презентаций. Эта серия — чисто технологическая, строгой отчётности, и в оборот не должна была попасть. Иногда на аукционах выставляют и банкноты с надписью «Образец», и банкноты серии «AB», но не исключено, что это подделки, сказал эксперт.