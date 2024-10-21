Ну, вирус, погоди! Простые правила, которые помогут защититься от простуды

В первую очередь стоит уделить внимание вакцинированию. Последствия отказа от прививок мы наблюдаем уже сегодня — участились заболевания корью, гриппом, многими другими вирусами. Также хочу обратить внимание на отказ от вредных привычек. Курение, употребление алкоголя очень сильно сказываются на общем состоянии организма. В результате внутренние органы ослабевают, становятся более подвержены различным заболеваниям, в том числе и инфекционным. По этой причине отказ от пагубных привычек поможет вам не только чувствовать себя здоровее, но и в период холодов избежать многих болезней.
Еще один важный фактор — физическая нагрузка. Многие считают, что спорт — это затратно, тяжело и скучно. Но достаточно взять за привычку ежедневно делать зарядку, и организм скажет вам за это спасибо. Также не стоит отказываться от ежегодного прохождения диспансеризации. Эта процедура поможет выявить заболевания на ранней стадии, получить рекомендации от специалистов по заботе о своем здоровье, повышению иммунитета.
Обратите внимание на свой рацион — добавьте в него больше полезных продуктов, содержащих витамины. Например, гранатовый сок. Его антиоксидантные свойства улучшают состояние организма, очищают от токсинов и укрепляют иммунитет. Также обратите внимание на горячие напитки с содержанием имбиря, облепихи, лимона, апельсина.
Устраиваем чаепития
В осенне-зимний период стоит уделить внимание своему рациону. Если он будет сбалансированным, с большим количеством витаминов, то можно обезопасить организм от многих заболеваний. Хорошим помощником также будет чай — особенно имбирный и облепиховый. Также врачи советуют пить клюквенный морс. Кстати, клюква способна вылечить даже кашель.
Босоногая тропа на дому
Один из самых простых способов укрепить иммунитет — ходить по дому босиком. Можно разнообразить это занятие — насыпьте гальку в тазик, добавьте немного морской соли, залейте водой. В тазу лучше делать около 80−100 шагов пару раз в неделю, чтобы закалить организм.
Масла — наши лучшие друзья
Можно приобрести аромалампу или добавлять пару капель аромамасел в ванну для повышения иммунитета. Лучше всего для этого подойдет, например, масло душицы. Оно поможет предотвратить заболевания дыхательных путей, а масло лимона — идеальное оружие для борьбы с болью в горле, бактериальными и вирусными инфекциями. Принимать такую ванну нужно не более 20 минут.
Прогулки каждый день
В холодное время года у многих наступает хандра, поэтому активность снижается. Из-за этого наш организм становится более уязвимым к различным заболеваниям. Чтобы избежать вирусов, возьмите за привычку ежедневно гулять в удобной обуви.
Сдайте анализ крови
Чтобы проверить силу вашего иммунитета, сдайте в первую очередь анализ крови на иммуноглобулин. Он позволяет оценить состояние иммунной системы и выявить различные патологические состояния. Сдать анализ можно в поликлинике — обратитесь для этого к участковому врачу-терапевту.
Прививок не боимся
Самый эффективный метод защиты организма — сделать прививку от гриппа. Не стоит бояться вакцинации, лучше проконсультироваться с врачом и обезопасить себя. Привиться можно в городской поликлинике.
Никуда без кефира
Около 80 процентов иммунных клеток находятся в кишечнике. Именно поэтому так важно поддерживать его микрофлору в сезон простуд. Для этого врачи советуют увеличить в рационе количество кисломолочных продуктов: кефира, творога, йогурта, ацидофилина и прочих.
Больше капусты и томатов
Аскорбиновая кислота — отличное средство для профилактики простуды и гриппа. Притом необязательно принимать ее в виде БАДов. Этой кислотой богаты такие продукты, как квашеная капуста, смородина, шпинат, томаты, шиповник и цитрусовые.
Ложимся спать до 23:00
Еще один враг иммунитета — неправильный режим сна. Старайтесь вставать и ложиться в одно и то же время. Притом отправляться в кровать нужно не позднее 23 часов! Это помогает привести организм в тонус и укрепить иммунитет. Чтобы привыкнуть, поставьте будильник.
Вакцину создал русский ученый
Впервые вирус гриппа был выявлен у домашних кур в Италии. Это произошло в 1901 году. И лишь спустя три десятилетия, в 1933-м, ученые выделили человеческий грипп. Это достижение принадлежит вирусологам Национального института медицинских исследований Англии Уилсону Смиту, Кристоферу Эндрюсу и Патрику Лейдлоу. Тогда грипп считался очень опасной болезнью. Первую же вакцину от него разработал советский ученый-микробиолог Анатолий Смородинцев в 1938 году.
Запоминай и соблюдай!
- Мойте руки после улицы. Чаще всего ОРВИ передается воздушно-капельным путем или при контакте с больным. Поэтому нужно обязательно мыть руки с мылом, когда вы приходите домой.
- Избегайте людных мест. Если отказаться от посещения общественных мест невозможно, лучше надевать защитную маску.
- Принимайте препараты. Для профилактики можно принимать Альфарон, Арбидол, Грипп ферон, Ингарон, Виферон и другие препараты.