Ну, вирус, погоди! Простые правила, которые помогут защититься от простуды

В первую очередь стоит уделить внимание вакцинированию. Последствия отказа от прививок мы наблюдаем уже сегодня — участились заболевания корью, гриппом, многими другими вирусами. Также хочу обратить внимание на отказ от вредных привычек. Курение, употребление алкоголя очень сильно сказываются на общем состоянии организма. В результате внутренние органы ослабевают, становятся более подвержены различным заболеваниям, в том числе и инфекционным. По этой причине отказ от пагубных привычек поможет вам не только чувствовать себя здоровее, но и в период холодов избежать многих болезней.