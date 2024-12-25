Ну очень «Веселые ребята»! Как Александров сделал Любовь Орлову звездой

Ну, а новым героем должна была стать девушка. Искали её долго, а нашли случайно, вернее, она сама добилась права стать домработницей Анютой, справедливо рассудив, что это тот шанс, упускать который нельзя. Дело в том, что по Любови Орловой революция тоже прошлась катком со знаком «минус» — она происходила из дворянской семьи, а её мать была из рода Сухотиных, который оставил след в истории России. Один из его представителей был контр-адмиралом, командиром крейсера «Аврора», а другой стал одним из убийц Распутина; ещё они состояли в родстве со Львом Толстым — отдаленном, но всё же.