Ну кто так успокаивает? Психолог назвала раздражающие слова утешения

Иногда нам действительно хочется это услышать, даже если мы знаем, что никто не может этого пообещать. Но для многих людей эти слова кажутся пренебрежительными. Этот лозунг особенно проблематичен, если вы выдаете его слишком быстро, когда еще не знаете всех фактов ситуации. Вы не можете сказать человеку, у которого диагностировано серьезное заболевание, что все будет хорошо, потому что не можете быть уверены, что это правда. Это дает ложную надежду.