Ну кто так успокаивает? Психолог назвала раздражающие слова утешения

Сколько раз вы слышали «все к лучшему» или «то, что тебя не убивает, делает тебя сильнее»? Эти клишированные лозунги не просто нереалистичны, они являются примером так называемой «токсичной позитивности». Эти слова обесценивают и обезличивают эмоции, травмы и проблемы людей, а иногда вызывают стыд и чувство вины. Тем не менее, высказывают их, как правило, не из злого умысла, а потому, что не могут подобрать лучших слов поддержки. Каких фраз лучше избегать в таких случаях, aif.ru рассказала психолог Ольга Романив.
«Все что ни делается — все к лучшему»
Реальность далеко не так радужна. Этот лозунг может усугубить травмирующую ситуацию, а в некоторых случаях оказаться просто смешным. В определенных ситуациях — например, при расставании или неудачном трудоустройстве эти слова могут кого-то утешить. Но, пожалуйста, не говорите это тому, кто переживает потерю, пусть даже домашнего животного или любое другое травмирующее событие. Вы по-прежнему можете верить в чудеса, добро, волшебных единорогов, одновременно признавая, что этим жизнь не ограничивается — досадные случайности все-таки имеют место.
«Мысли позитивно!»
Сказать эти два слова — это все равно, что дать пластырь кому-то с открытым переломом и уйти. Эти слова особенно тревожат людей, находящихся в депрессии, потому что вызывают стыд в связи с негативными чувствами. Сначала необходимо выслушать и попытаться понять чувства человека. Бесполезно предлагать решение, не понимая, через что проходит человек. Более того, в кризисные моменты мы можем быть не готовы искать эти решения. Лучшее, что вы можете сделать, — это посочувствовать.
«То, что тебя не убивает, делает тебя сильнее»
Этот лозунг на самом деле неточен. И, честно говоря, то, что вас не убило, все равно может иметь долгосрочные негативные последствия, делая вас уязвимее. Травма и возникающие из нее симптомы не делают людей сильнее. Не исчезают и изнурительные симптомы, с которыми чрезвычайно трудно справиться ежедневно. Сила — это решение делать все возможное, чтобы жить той жизнью, которой вы хотите жить.
«Все будет хорошо»
Иногда нам действительно хочется это услышать, даже если мы знаем, что никто не может этого пообещать. Но для многих людей эти слова кажутся пренебрежительными. Этот лозунг особенно проблематичен, если вы выдаете его слишком быстро, когда еще не знаете всех фактов ситуации. Вы не можете сказать человеку, у которого диагностировано серьезное заболевание, что все будет хорошо, потому что не можете быть уверены, что это правда. Это дает ложную надежду.
«Цени то, что имеешь»
Неуместно рекомендовать благодарность как решение чужих проблем. Принудительная благодарность в любом случае не является искренней и полезной. Грубо говоря эти слова призывают подавлять свои чувства и испытывать в связи с ними стыд. Важно признать, утвердить и принять их такими, какие они есть. Разумеется, важно ценить и благодарным за свои привилегии в жизни, но никто не в состоянии делать это 24 часа в сутки, особенно в кризисные моменты.