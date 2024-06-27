«Ну это, как там?» Психолог объяснил, почему мы забываем простые слова

Забывание простых слов можно считать и индикатором того, что вы что-то вытесняли долгое время. Здесь важно смотреть, какие слова вы забываете, в контексте чего вы их забываете, в общении с кем вы их не можете вспомнить. Это показывает, что вы много чего отрицаете, много на что не обращаете внимания, внутренне слишком мобилизованы и сдержанны. Таким образом нервная система начинает вам указывать, что что-то не так в экономике вашей психической организации происходит. И на это обязательно стоит обратить внимание.