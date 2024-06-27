«Ну это, как там?» Психолог объяснил, почему мы забываем простые слова

Многие сталкиваются с ситуацией, когда при рассказе никак не могут подобрать, казалось бы, простое слово. И начинается его мучительный поиск по закоулкам памяти — «ну это, как его», «напомни мне, и я скажу» и многие другие фразы. Почему же мы нередко забываем простые слова, aif.ru рассказал кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин.
Важно понимать, что забывание слов — не просто досадное недоразумение. На деле это индикатор того, что что-то не в порядке.
Так, забывание слов может быть индикатором умеренных когнитивных нарушений доброкачественных форм. В этом случае это указание на то, что что-то происходит с когнитивным резервом. И именно из-за этого начинаются трудности с извлечением и припоминанием слов.
Также это может быть индикатором астении или неврастении, физической усталости, эмоционального выгорания. В этом случае у человека происходят изменения в речи, трудности припоминания слов, запинки при произношении, использование не только простых, но и сложных слов.
Третье — когда человек эмоционально затоплен. То есть он не может больше включаться, переполнен чем-то, и нервная система попросту больше не может обрабатывать информацию. Происходит это на фоне того, что человек «перекармливает» себя делами, информацией. И тут стоит подчеркнуть слово «затоплена» в отношении нервной системы. В результате забывание слов предупреждает о том, что вы уже не можете переваривать, резервы истощены.
Забывание простых слов можно считать и индикатором того, что вы что-то вытесняли долгое время. Здесь важно смотреть, какие слова вы забываете, в контексте чего вы их забываете, в общении с кем вы их не можете вспомнить. Это показывает, что вы много чего отрицаете, много на что не обращаете внимания, внутренне слишком мобилизованы и сдержанны. Таким образом нервная система начинает вам указывать, что что-то не так в экономике вашей психической организации происходит. И на это обязательно стоит обратить внимание.
Игнорировать не стоит, надо постараться отдохнуть, провести цифровой детокс и, если ничего не исправилось, обратиться к специалисту, который точно определит причины проблемы и предложит вариант исправления ситуации.