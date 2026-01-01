Нравственное уродство: в Совфеде оценили подлый поступок ВСУ в Херсонской области

«Мы имеем дело с абсолютным нравственным уродством… [Киевский режим] не имеет никакого морального права представлять власть в нормальном обществе, претендовать на поддержку в народе. Тем более у них не должно быть политического будущего», — написала Матвиенко в своем telegram-канале.