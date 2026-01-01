Нравственное уродство: в Совфеде оценили подлый поступок ВСУ в Херсонской области

Матвиенко в ответ на жестокую атаку со стороны ВСУ заявила, что у Украины не должно быть политического будущего.
Атака ВСУ на мирных жителей в Херсонской области — абсолютное нравственное уродство. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она добавила, что у представителей киевского режима не должно быть политического будущего.
«Мы имеем дело с абсолютным нравственным уродством… [Киевский режим] не имеет никакого морального права представлять власть в нормальном обществе, претендовать на поддержку в народе. Тем более у них не должно быть политического будущего», — написала Матвиенко в своем telegram-канале.
Политик заявила, что цинизм и жестокость киевского руководства, отдающего приказы убивать безоружных людей в новогоднюю ночь, не поддаются оправданию. По ее словам, там находились мирные отдыхающие, семьи с детьми, и удар был нанесен сознательно.
В ночь на 1 января, во время празднования Нового года, Вооруженные силы Украины нанесли удар тремя беспилотниками по гостинице на побережье Черного моря, в поселке Хорлы Херсонской области. По предварительным данным, погибли 24 человека, среди них ребенок, 30 человек получили ранения.
Один из беспилотников был оснащен зажигательной смесью, ранее применявшейся украинскими формированиями для поджога полей. Глава региона Владимир Сальдо заявил, что удар был нанесен после работы разведывательного дрона, практически в момент боя курантов. Сильный пожар не позволил спасти большинство людей, возгорание потушили лишь к утру 1 января.
Минобороны РФ также сообщило, что этой же ночью украинская сторона предприняла массированную атаку беспилотниками по семи регионам России. Средства ПВО сбили 168 дронов, из них 61 — над Брянской областью.