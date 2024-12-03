«Нравиться» или «нравится»: как правильно пишется

В статье мы подробно расскажем об одном из основных правил русского языка — правописании глаголов на -тся и -ться. А чтобы вам было максимально понятно, покажем на примерах, как работает это правило, и разберем, в каких случаях нужно писать «нравится» или «нравиться». Также наш эксперт, кандидат филологических наук, эксперт ФИПИ и учитель русского языка с 30-летним опытом работы Татьяна Воронцова, расскажет, в каком классе школы изучают это правило, почему в глаголах на -тся и -ться часто допускают ошибки и попадаются ли подобные задания на ОГЭ и ЕГЭ.