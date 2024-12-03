«Нравиться» или «нравится»: как правильно пишется

В статье мы подробно расскажем об одном из основных правил русского языка — правописании глаголов на -тся и -ться. А чтобы вам было максимально понятно, покажем на примерах, как работает это правило, и разберем, в каких случаях нужно писать «нравится» или «нравиться». Также наш эксперт, кандидат филологических наук, эксперт ФИПИ и учитель русского языка с 30-летним опытом работы Татьяна Воронцова, расскажет, в каком классе школы изучают это правило, почему в глаголах на -тся и -ться часто допускают ошибки и попадаются ли подобные задания на ОГЭ и ЕГЭ.
Правило написания в русском языке: «нравиться» или «нравится»
Слова «нравится» и «нравиться» представляют собой две формы одного глагола. Но между ними большая разница. Вариант без мягкого знака пишется, если это глагол 3-го лица единственного числа и к нему можно задать вопрос «Что делает?». Мягкий знак используется, если глагол находится в неопределенной форме и отвечает на вопрос «Что делать?».
При этом выбор необходимого слова напрямую зависит от контекста. Чтобы понять, нужен ли мягкий знак, достаточно прочитать предложение и задать вопрос к глаголу. Например, «нравится» или «нравиться»: она мне (что делает?) нравится или я хочу ему (что делать?) нравиться.
Слово «нравится» следует писать без мягкого знака, если в предложении оно выступает как простое глагольное сказуемое, выраженное личной формой глагола 2-го спряжения «нравиться». Согласно правилам русской орфографии и пунктуации (1), в 3-м лице такие глаголы пишутся без мягкого знака: он нравится, она нравится, оно нравится, они нравятся.
«Нравиться» с мягким знаком можно заменить выражением «приходиться по вкусу». Это возвратный глагол, который имеет постфикс -ся. Если он находится в форме инфинитива, необходимо при написании использовать мягкий знак — так указано все в тех же правилах русской орфографии и пунктуации.
Примеры правильного написания слов «нравиться» и «нравится»
Рассмотрим на примерах, как необходимо писать глаголы «нравится» или «нравиться».
Примеры, когда «нравится» пишется без мягкого знака:
Многим людям нравится находиться в одиночестве — для них это настоящее удовольствие.
Как красиво одета эта девушка, мне очень нравится.
Сколько времени должно пройти, чтобы понять, нравится мне человек или нет.
Мне нравится один парень, но я боюсь признаться ему в своих чувствах.
Я тот самый человек, которому нравится хмурая осенняя погода.
Во всех этих примерах глагол «нравится» отвечает на вопрос «Что делает?», поэтому мягкий знак не нужен.
Примеры, когда «нравиться» пишется с мягким знаком:
Мне важно, чтобы мой друг смог понравиться моей маме.
Эта гора может нравиться любителям пеших прогулок — для путешественников здесь обустроено несколько безопасных маршрутов.
Изучайте этикет, и очень скоро вы начнете нравиться людям с первых минут общения.
Я бы хотела еще больше нравиться этому парню.
Ты можешь мне не нравиться, но это не меняет моего уважительного отношения к тебе.
В этих примерах к глаголу «нравиться/понравиться» можно задать вопрос «Что делать?/Что сделать?», а значит, в них нужно писать мягкий знак.
Почему эти слова часто пишут с ошибкой
Несмотря на то, что правило кажется простым, на письме в этих глаголах часто допускают ошибки. Это связано прежде всего с общей безграмотностью: некоторые люди не учат русский язык и не считают необходимым соблюдать правила.
Эксперт Татьяна Воронцова называет две основные причины, почему люди ошибаются в этом слове:
— Первая из них — общий недостаточный уровень развития письменной речи у значительной части населения. Без должной практики, без контроля и самоконтроля ошибок добиться грамотного письма практически невозможно. Сейчас же письменное общение происходит в основном в виртуальной среде (мессенджеры, социальные сети
Второй причиной эксперт назвала неумение использовать абстрактное мышление применительно к языковым структурам:
— Дело в том, что глагол «нравится» выражает не действие как таковое, а состояние, отношение, эмоциональную оценку. Он ничего не делает в буквальном смысле слова, поэтому формально применить правило на «Что делать?» и «Что делает?» к нему не получится. Нужно обращать внимание на контекст, в котором этот глагол используется.
Ну и к тому же зачастую люди элементарно ленятся и не хотят подумать о том, как нужно писать этот глагол. Чтобы не допустить ошибку, нужно потратить время: перечитать предложение, вдуматься в контекст, задать вопросы. Далеко не все умеют делать это «на автомате», поэтому предпочитают не обращать внимания, особенно если речь идет об обычном общении в соцсетях, а не о деловой переписке или написании диктанта в школе.
Советы эксперта
По словам нашего эксперта Татьяны Воронцовой, правило написания «нравиться» или «нравится» изучают в начальной школе, в 4-м классе, когда дети знакомятся с глаголом как частью речи и основами спряжения (изменения глаголов по лицам и числам), а также учатся задавать вопросы к глагольным формам. Она отмечает, что большинство детей хорошо запоминают это правило, но если не практиковаться на письме — начинают путаться и допускать ошибки. Поэтому важно обращать внимание на правописание таких форм глаголов и в последующие годы обучения.
— Только практика поможет запомнить это правило, — говорит эксперт. — Чем чаще ученик встречает подобные глаголы, тем быстрее он запомнит, как их проверить. Со временем он сможет с ходу определять, нужен мягкий знак или нет.
Как эксперт ЕГЭ, Татьяна Воронцова рекомендует родителям и педагогам сделать все возможное, чтобы ребенок как можно лучше запомнил правило:
— Несмотря на то, что в ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку нет прямых заданий на проверку правила написания -тся и -ться в глаголах, такие ошибки относятся к числу наиболее грубых. Кроме того, неправильное написание слова «нравится» в сочинении (задание 13 ОГЭ и задание 27 ЕГЭ) повлечет снижение балла за орфографию.
Другие слова, в которых часто допускают ошибки
«Нравится» и «нравиться» далеко не единственные слова, в которых люди часто допускают ошибки. Собрали для вас несколько популярных вариантов неверных написаний и рассказали, как не ошибиться в этих словах.
«Девчонки» или «девченки». Необходимо писать через букву О. Правило такое: если ударение падает на гласную в суффиксе после шипящей, нужно писать О. В данном случае после суффикса -ч- идет суффикс -онк-, в котором гласная О является ударной.
«Помощник» или «помошник». Правильно писать с буквой Щ, так как в данном случае можно подобрать проверочное слово «помощь».
«Цыпленок» или «ципленок». Нужно писать через Ы, так как слово «цыпленок» является исключением в правиле написания И после согласной Ц. Проверить это слово нельзя — остается только запомнить.
«Местность» или «месность». Необходимо писать с буквой Т — об этом говорит правило написания непроизносимых согласных в корне слова. В данном случае можно подобрать проверочное слово «место».
«Серебряный» или «серебрянный». Это слово пишется с одной буквой Н, так как оно образовано от существительного «серебро» при помощи суффикса -ян-, в котором, согласно правилам русского языка, удвоенной Н быть не может.
Список источников
1. Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник под ред. В. В. Лопатина. 2009.
2. Розенталь Д. Справочник по правописанию и стилистике. 1997.
Автор: Екатерина Генберг
Эксперт: Татьяна Воронцова, кандидат филологических наук, эксперт ФИПИ, учитель русского языка и литературы с 30-летним опытом работы