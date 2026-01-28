NPR узнал, что в США втайне переписали правила ядерной безопасности

Отказ от ALARA означает, что новые реакторы могут строить с меньшей защитой — например, с более тонким бетонным экранированием. Кроме того, работникам могут разрешить более длинные смены, из-за чего они будут получать более высокие дозы радиации. Об этом рассказал NPR Тисон Кэмпбелл, партнер юридической фирмы K&L Gates и бывший юрист Комиссии по ядерному регулированию.