NPK сообщил о выводе своих войск из Гренландии

Норвегия начала вывод своих военнослужащих из Гренландии. Об этом 19 января сообщил телеканал NPK.
«15 января вооруженные силы направили двух штабных офицеров в Гренландию. На этой неделе они должны вернуться домой», — говорится в публикации со ссылкой на пресс-секретаря вооруженных сил.
Отмечается, что норвежские офицеры участвовали в начальном этапе работы, связанной с оценкой возможных направлений дальнейшего взаимодействия с союзниками в целях укрепления безопасности в Арктике.
Газета Bild 15 января рассказала, что первые военнослужащие из европейских стран прибыли в Гренландию на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости присоединения острова к Соединенным Штатам. Согласно информации издания, военно-транспортный самолет Hercules датской армии приземлился в аэропорту столицы Гренландии Нуука, позднее в Гренландию также направились подразделения из Германии, Нидерландов, Канады, Швеции, Великобритании и Норвегии.
При этом Трамп 17 января рассказал о введении США пошлин в размере 10% с возможностью повышения до 25% в отношении ряда европейских стран в связи с ситуацией вокруг Гренландии. Уточнялось, что с 1 февраля 2026 года тарифы коснутся Швеции, Франции, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Дании, Германии, Великобритании.