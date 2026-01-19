NPK сообщил о выводе своих войск из Гренландии

При этом Трамп 17 января рассказал о введении США пошлин в размере 10% с возможностью повышения до 25% в отношении ряда европейских стран в связи с ситуацией вокруг Гренландии. Уточнялось, что с 1 февраля 2026 года тарифы коснутся Швеции, Франции, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Дании, Германии, Великобритании.