Новый завет могли написать древнеримские рабы

Как известно, Новый завет, повествующий о жизни Иисуса Христа, состоит из четырех Евангелий — отдельных сочинений четверых учеников Иисуса, каждый из которых записал свою версию произошедшего. Однако профессор Кандида Мосс, заведующая кафедрой теологии Бирмингемского университета, уверена, что фактических авторов было больше, чем значится на обложке — и что у главную книгу в мире две тысячи лет назад помогали писать «писатели-призраки» — или, как менее почтительно выражаются о таких людях сегодня, «литературные негры». Этим людям она посвятила свою новую книгу «Писатели-призраки Бога», о которой рассказывает газета The Guardian.