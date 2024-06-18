Новый завет могли написать древнеримские рабы

Как известно, Новый завет, повествующий о жизни Иисуса Христа, состоит из четырех Евангелий — отдельных сочинений четверых учеников Иисуса, каждый из которых записал свою версию произошедшего. Однако профессор Кандида Мосс, заведующая кафедрой теологии Бирмингемского университета, уверена, что фактических авторов было больше, чем значится на обложке — и что у главную книгу в мире две тысячи лет назад помогали писать «писатели-призраки» — или, как менее почтительно выражаются о таких людях сегодня, «литературные негры». Этим людям она посвятила свою новую книгу «Писатели-призраки Бога», о которой рассказывает газета The Guardian.
В последней главе послания Святого Павла к римлянам, напоминает она, есть следующая строка: «Приветствую вас в Господе и я, Тертий, писавший сие послание». Но ведь автором книги значится Павел? Имя Тертий на латыни значит «третий», поясняет Мосс — и вполне вероятно автор этой строки настоящего имени не имел вовсе, потому что был одним из тысячи римских рабов-переписчиков.
«Писателями-призраками» становились грамотные и образованные люди из покоренных Римом народов. Их брали в рабство, а их детей, если таковые рождались, отдавали в специальные школы, в которых обучались новые поколения грамотных рабов, служивших в Риме секретарями, лекторами, нотариусами и писцами. У этих людей не было свободы и никаких авторских прав: создателем всех трудов своих рабов считался их господин.
Зачем же рабам в языческом Риме писать Библию? Как и свободные люди, некоторые рабы, как полагает Кандида, могли обратиться в христианство — и использовать свои навыки на благое дело, записывая слова учеников Христа лично или в пересказе.
Мосс удалось обнаружить граффити 2 века нашей эры на стенах здания на склонах холма Палатина в сердце Рима — когда-то в нем размещалась школа для рабов. На рисунке изображен юноша по имени Алексаменос, стоящий у подножия креста с распятым Иисусом. Голова юноши заменена на ослиную — в традициях того времени так изображали глупость.
Выучившись, Алексаменос, скорее всего, стал секретарем или писцом при богатой римской семье — а поскольку многие обеспеченные римляне быстро обратились к христианству, он мог заниматься и такими текстами. Проблема в том, что традиции лишать рабов права авторства были гораздо крепче религии, и труды Алексамемноса и ему подобных остались незамеченными — получилось, как отмечает писательница, не слишком по-христиански.
Своей книгой Кандида хочет раскрыть противоречие между христианскими догматами и культурой рабства. Это вполне укладывается в интонацию сегодняшнего дня — англиканская церковь как раз недавно просила прощения за то, что принимала участие в трансатлантической работорговле.
Но еще автор ставит целью разрушить стереотип о том, будто Новый Завет — плод трудов исключительно четырех человек, узкой группы учеников, которые трудились исключительно из веры и любви. Если создателей текстов на самом деле было больше, и многие из них работали подневольно, это несколько меняет картину — особенно если представить, что это рабы писали те выдержки из Евангелия от Павла, в которых он открыто высказывается в поддержку рабства.
Еще один неожиданный поворот, который остается лишь гипотезой — Марк, автор Евангелия от Марка, называется правой рукой Святого Петра. Что если — предлагает задуматься Кандида — Марк тоже был рабом? В этом случае, записывая за неграмотным рыбаком его мысли, он неизбежно привнес в этот текст что-то и от себя.
Конечно, на большинство этих вопросов нельзя ответить точно — но новый и неожиданный ракурс никогда не вредит большой литературе — тем более если речь идет о главной книге всех времен.
Еще одна интересная недавняя находка, помогающая лучше понять то время — манускрипт о детстве Иисуса, обнаруженный совсем недавно в Гамбургской библиотеке. Подробнее о нем — в нашем материале.
Георгий Мазуркевич.