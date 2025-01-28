Новый закон защитит россиян от навязанных платных услуг

Председатель нижней палаты указал, что люди даже не замечают, когда им ненавязчиво предлагают заплатить деньги за какое-то страхование, смс-оповещение и тому подобное. Но вдвойне неприятно, когда клиентам навязывают за отдельную плату медицинские услуги, которые можно получить бесплатно. По его словам, 43% опрошенных подтвердили, что сталкивались с такой проблемой.
Законопроект предлагает:
- только с согласия потребителя осуществлять продажу дополнительных товаров, услуг и работ за отдельную плату;
- установить запрет на их навязывание до заключения договора о приобретении основных товаров, работ и услуг;
- исключить проставление автоматических отметок о согласии на покупку дополнительных товаров, работ и услуг;
- предоставить право гражданам отказаться от оплаты навязанных товаров, работ и услуг, а если списание денежных средств произошло — потребовать их возврата;
- не допускать формирования продавцом условий, предполагающих изначальное согласие на приобретение дополнительных товаров, работ и услуг.