Какие регионы может атаковать новый вирус, похожий на туберкулез

Но про эту инфекцию, врачи знают много, ведь она известна уже более 20 лет и передается также как и все обычные вирусы — воздушно-капельным путем и может вызвать пневмонию. Этот вирус особо опасен для маленьких детей до 5 лет, для людей страдающих хроническими болезнями бронхов и легких, а также имеющих в анамнезе иммунодефициты.