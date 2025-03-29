Какие регионы может атаковать новый вирус, похожий на туберкулез

Прием антибиотиков при новом вирусе пока не помогает. Иногда, больным становится настолько плохо, что приходится вызывать скорую помощь и ложиться в больницу. При неблагоприятном течении болезнь, может спровоцировать развитие тяжелого бронхита.
При этом анализы, не подтверждают у заболевших ковид, анализы на грипп А, В дают отрицательный результат. В стационарах больным ставят диагноз ОРВИ «неуточненной этиологии». Пока что у врачей нет точного ответа на вопрос — что же это за «зараза» атаковала Москву и близлежащие к ней регионы.
Одна из версий — инфекцией является микроплазменная пневмония, которая доставила не мало неприятностей жителям России в конце прошлого 2024 года. Тем временем, в марте нынешнего года, рост заболеваемости вирусными инфекциями уже увеличился на 4,5%. Однако тут есть одна загвоздка — кровь в кашле. При заболевании микоплазменной пневмонией не появляется, говорят врачи.
Пока что мнения врачей расходятся. Некоторые считают, что это новый мутировавший вид гриппа. Другие полагают, что это новая инфекция, которая при тяжелом течении вызывает пневмонию и приводит к нарушению свертываемости крови. Иными словами — вирус очень похож на туберкулез. Еще одна версия вспышки заболеваемости — метапневмовирусная инфекция.
Но про эту инфекцию, врачи знают много, ведь она известна уже более 20 лет и передается также как и все обычные вирусы — воздушно-капельным путем и может вызвать пневмонию. Этот вирус особо опасен для маленьких детей до 5 лет, для людей страдающих хроническими болезнями бронхов и легких, а также имеющих в анамнезе иммунодефициты.
Еще одна версия появления новой болезни — распространение аденовируса, на фоне которого, пациенты подхватывают и бактериальную инфекцию. Пока что медики продолжают исследовать новые случаи заражения необычным вирусом и пытаются понять, откуда он появился и как с ним бороться.
Напомним, в феврале метапневмовирусом болели в Москве и Подмосковье, в Бурятии на Алатае и Урале. Врачи предостерегали, что главные осложнения, которые могут появиться — обструктивный бронхит (сужение бронхов) и бронхиолит.
Сегодня уже стало известно, что специалисты Роспотребнадзора взяли под контроль сообщения о случаях заболевания новым вирусом.
ВФокусе поообщался с врачами-инфекционистами, некоторые из них считают, что упоминание слова «вирус» пока находится под большим вопросом. Так как речь может идти лишь о микоплазменной инфекции, поскольку вирусы определяются быстро.
Кристина Важенина