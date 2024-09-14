Новый тренд: правда ли, что заклеивание рта на ночь может улучшить сон

Заклеивание рта на ночь пластырем, скотчем или хирургической лентой стало новым трендом в социальных сетях. Считается, что таким образом можно предотвратить дыхание через рот во время отдыха, улучшив при этом качество и продолжительность сна.
Люди, которые попробовали этот метод, признаются, что перестали храпеть и испытывать дискомфорт от постоянной сухости во рту. Помимо прочего, они уверяют, что со временем второй подбородок стал менее заметен.
Однако научных доказательств о пользе этого тренда, несмотря на его популярность в интернете, на самом деле нет. При этом сертифицированные эксперты по сну, напротив, считают, что заклеивание рта скотчем может негативно сказаться на здоровье некоторых людей.
Какие есть риски у заклеивания рта на ночь?
Эксперты уверяют, что подобная практика может затруднить доступ достаточного количества кислорода во время сна. В частности, людям, обладающим заболеваниями легких или апноэ.
Считается, что обструктивное апноэ является одним из наиболее распространенных нарушений сна, которым страдают около миллиарда человек в возрасте от 30 до 69 лет во всем мире.
Также известно, что заклеивание рта на ночь может привести и к обратной реакции — нарушениям сна и затрудненному дыханию через нос. О таким симптомах сообщила компания Sleep Foundation.
Какие есть преимущества у заклеивания рта на ночь?
В настоящее время не существует научных исследований, которые бы подтверждали, что заклеивание рта пластырем изменяет форму челюсти у взрослых. Однако такой метод может изменить форму лица в подростковом возрасте. Об этом свидетельствуют данные научной работы, проведенной в 2022 году. Тогда ученые выявили, что у детей, которые дышат через нос, небо и язык расположены правильно, а у тех, кто дышит ртом, наблюдаются изменения в лицевых мышцах, губах, языке и челюстной кости.
Известно, что негативные последствия, связанные с дыханием через рот, также включают кариес, заболевания десен, сухость во рту или неприятный запах изо рта. Если же заклеивать рот на ночь, «принудительное» дыхание носом может избавить от этих проблем.
На заметку
Прежде чем испытывать на себе любые тренды из социальных сетей, особенно, если замечаете нарушения дыхания во время сна, проконсультируйтесь с лечащим врачом. Он сможет назначить необходимое лечение или направить к сертифицированному специалисту по сну, который выявит первопричину проблемы и поможет ее эффективно устранить.
Если кто-то чувствует необходимость дышать ртом, а не заклеивать его скотчем, возможно, стоит проверить, не закупорились ли носовые проходы из-за аллергии, вирусных инфекций, полипов, искривления носовой перегородки или других структурных различий.
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