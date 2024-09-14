Новый тренд: правда ли, что заклеивание рта на ночь может улучшить сон

В настоящее время не существует научных исследований, которые бы подтверждали, что заклеивание рта пластырем изменяет форму челюсти у взрослых. Однако такой метод может изменить форму лица в подростковом возрасте. Об этом свидетельствуют данные научной работы, проведенной в 2022 году. Тогда ученые выявили, что у детей, которые дышат через нос, небо и язык расположены правильно, а у тех, кто дышит ртом, наблюдаются изменения в лицевых мышцах, губах, языке и челюстной кости.