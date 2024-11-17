Новый «тренд»: американские родители проверяют эмбрионы на уровень IQ

В мире биоэтики «генетический дизайн» представляет собой процесс отбора или модификации эмбрионов для устранения нежелательных генов. Предусмотрены коррекции генетических аномалий, связанных с определенными заболеваниями.
Однако стартап Heliospect Genomics предлагает неожиданную возможность — выбрать среди своих эмбрионов самый умный на основе предполагаемых характеристик. К примеру, таких как пол, рост. Предрасположенность к ожирению, психическим расстройствам и склонность к акне тоже якобы сыграют роль.
Каждый сможет родить столько детей, сколько захочет, отмечает генеральный директор Heliospect Genomics Майкл Кристенсен. Он уверен, что «результаты» его проекта не будут склонны к заболеваниям, а станут умными и здоровыми детьми.
На самом деле сегодня в мире нет практики отбора эмбриона, объясняет кандидат медицинских наук, врач-терапевт Андрей Кондрахин.
— Нужно учитывать, что эмбрион — это еще даже не совсем человек. У него до конца не сформированы нервная трубка и мозг. А IQ — это по сути измеритель интеллекта, — продолжает врач.
Нельзя опираться исключительно на IQ, уверен доктор.
— Да и отбор сверхчеловека мы уже безуспешно проходили. Подобные идеи — это лукавство со стороны американских ученых. Мы не имеем права решать, кому дарить жизнь, а у кого ее забрать, — заключает Андрей Кондрахин.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Захарий Савельев, священник:
— Такие мысли похожи на евгенику наравне с нацизмом. Спартанцы тоже скидывали с горы слабых детей, что ужасно. По такому принципу мог бы быть сброшен полководец Александр Суворов. Поэтому это считается вмешательством в промысел, что недопустимо. Господь посылает в этот мир тех детей, которые должны здесь жить.
ФАКТ.
Впервые в результате искусственного оплодотворения в 1978 году родилась Луиза Браун. Девушка, которая появилась на свет в английском городе Олдхэм, стала няней и воспитывает двоих детей.