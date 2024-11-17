Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый «тренд»: американские родители проверяют эмбрионы на уровень IQ

В США появился новый «тренд»: теперь среди американских родителей популярно проверять эмбрионы на предполагаемый уровень IQ. Российский доктор рассказал «Вечерней Москве», к каким последствиям это может привести.

Источник: Газета.Ру

В мире биоэтики «генетический дизайн» представляет собой процесс отбора или модификации эмбрионов для устранения нежелательных генов. Предусмотрены коррекции генетических аномалий, связанных с определенными заболеваниями.

Однако стартап Heliospect Genomics предлагает неожиданную возможность — выбрать среди своих эмбрионов самый умный на основе предполагаемых характеристик. К примеру, таких как пол, рост. Предрасположенность к ожирению, психическим расстройствам и склонность к акне тоже якобы сыграют роль.

Прогнозы помогают выбрать эмбрион, уровень IQ которого будет как минимум на шесть баллов выше, чем у остальных братьев или сестер.

Каждый сможет родить столько детей, сколько захочет, отмечает генеральный директор Heliospect Genomics Майкл Кристенсен. Он уверен, что «результаты» его проекта не будут склонны к заболеваниям, а станут умными и здоровыми детьми.

На самом деле сегодня в мире нет практики отбора эмбриона, объясняет кандидат медицинских наук, врач-терапевт Андрей Кондрахин.

— Нужно учитывать, что эмбрион — это еще даже не совсем человек. У него до конца не сформированы нервная трубка и мозг. А IQ — это по сути измеритель интеллекта, — продолжает врач.

Нельзя опираться исключительно на IQ, уверен доктор.

— Да и отбор сверхчеловека мы уже безуспешно проходили. Подобные идеи — это лукавство со стороны американских ученых. Мы не имеем права решать, кому дарить жизнь, а у кого ее забрать, — заключает Андрей Кондрахин.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ.

Захарий Савельев, священник:

— Такие мысли похожи на евгенику наравне с нацизмом. Спартанцы тоже скидывали с горы слабых детей, что ужасно. По такому принципу мог бы быть сброшен полководец Александр Суворов. Поэтому это считается вмешательством в промысел, что недопустимо. Господь посылает в этот мир тех детей, которые должны здесь жить.

ФАКТ.

Впервые в результате искусственного оплодотворения в 1978 году родилась Луиза Браун. Девушка, которая появилась на свет в английском городе Олдхэм, стала няней и воспитывает двоих детей.