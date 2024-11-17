Новый «тренд»: американские родители проверяют эмбрионы на уровень IQ

— Такие мысли похожи на евгенику наравне с нацизмом. Спартанцы тоже скидывали с горы слабых детей, что ужасно. По такому принципу мог бы быть сброшен полководец Александр Суворов. Поэтому это считается вмешательством в промысел, что недопустимо. Господь посылает в этот мир тех детей, которые должны здесь жить.