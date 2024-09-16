Новый штамм оспы обезьян проник не только в Швецию и Таиланд, но и другие страны

Подобные результаты расчетов, по мнению эпидемиологов, говорят в пользу того, что новая форма вируса MPXV могла проникнуть не только в Швецию и Таиланд, но и в другие страны мира. Как предполагают ученые, эти случаи пока не были выявлены из-за того, что вирусы из «клады Ib» сложно отличить от глобально распространенных вариаций оспы обезьян из «клады IIb» при помощи уже имеющихся тестовых систем. Последующие проверки уже собранных образцов вируса помогут проверить эту теорию, подытожили ученые.