Новый штамм оспы обезьян проник не только в Швецию и Таиланд, но и другие страны

Эпидемиологи из Великобритании, Японии, Сингапура и США пришли к выводу, что новый штамм вирусной оспы обезьян, выявленный осенью прошлого года на территории Демократической Республики Конго (ДРК), недавно проник не только в Швецию и Таиланд, но и в другие далекие от Африки страны мира. Выводы экспертов опубликовали в статье в электронной библиотеке medRxiv.
«Проведенные нами расчеты показывают, что ни Швеция, ни Таиланд не являются наиболее вероятными странами, куда данный патоген мог проникнуть из ДРК или других стран Африки по туристическим маршрутам. Это указывает на то, что штамм вируса мог проникнуть в значительно большее число государств, где инфекция пока не была выявлена», — говорится в исследовании.
К такому выводу пришла группа эпидемиологов под руководством доцента Национального университета Сингапура Акиры Эндо при моделировании распространения новой вариации вирусной оспы обезьян, которая относится к так называемой «кладе Ib». Эта высокозаразная форма вируса MPXV была впервые выявлена в сентябре 2023 года на территории провинции Южное Киву в восточной части Демократической Республики Конго.
Впоследствии случаи заражения этой формой патогена регистрировались и в других регионах ДРК, а также в сопредельных африканских странах, а в конце августа медики зафиксировали проникновение этой вариации патогена в Швецию и Таиланд. Это заставило детально проанализировать то, как распространялась данная форма вируса MPXV по Африке и какими путями он мог проникнуть в страны за ее пределами, учитывая туристические маршруты и частоту контактов жителей ДРК с гражданами других стран.
Проведенные исследователями расчеты показали, что с осени 2023 года вирусом из «клады Ib» к началу августа 2024 года заразились около 23 тыс. жителей ДРК, что значительно выше официальных оценок (около 14 тыс. человек).
Подобные результаты расчетов, по мнению эпидемиологов, говорят в пользу того, что новая форма вируса MPXV могла проникнуть не только в Швецию и Таиланд, но и в другие страны мира. Как предполагают ученые, эти случаи пока не были выявлены из-за того, что вирусы из «клады Ib» сложно отличить от глобально распространенных вариаций оспы обезьян из «клады IIb» при помощи уже имеющихся тестовых систем. Последующие проверки уже собранных образцов вируса помогут проверить эту теорию, подытожили ученые.
О вирусной оспе обезьян
Вирус оспы обезьян (MPXV) привлек широкое внимание публики в апреле и мае 2022 года, когда произошла вспышка его распространения в ряде стран Западной Европы, а также в США, Канаде и в государствах Южной и Юго-Восточной Азии. По статистике ВОЗ, за 2022−2023 годы в общей сложности MPXV заразились около 93 тыс. человек и от данной инфекции погибли 208 пациентов. В середине августа ВОЗ объявила режим чрезвычайной ситуации, связанный с быстрым распространением новой формы этого вируса в ДРК и других странах Африки.