Новый рекорд: мужчина проплыл на 550-килограммовой тыкве 73 км по реке

Гэри Кристенсен, житель Хэппи-Вэлли (Орегон, США), рассказал, что выращивает гигантские тыквы с 2011 года, а с 2013 года он строит из них лодки для участия в регате гигантских тыкв Западного побережья США. Последние четыре года Кристенсену благоволит удача и он постоянно побеждает в заплывах, однако лишь этого ему недостаточно.