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Новый рекорд: мужчина проплыл на 550-килограммовой тыкве 73 км по реке

На заплыв и осуществление давней мечты он потратил более 26 часов.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Guinness World Records

Житель Орегона (США) вырастил тыкву весом 550 км, а после сплавился в ней по реке, совершив рекордное плавание на расстояние 73,4 км.

Гэри Кристенсен, житель Хэппи-Вэлли (Орегон, США), рассказал, что выращивает гигантские тыквы с 2011 года, а с 2013 года он строит из них лодки для участия в регате гигантских тыкв Западного побережья США. Последние четыре года Кристенсену благоволит удача и он постоянно побеждает в заплывах, однако лишь этого ему недостаточно.

В 2024 году Кристенсен в очередной раз «перестроил» тыкву в лодку, чтобы достичь своей давней цели — побить мировой рекорд Гиннесса по самому длительному плаванию на тыквенной лодке. В итоге Кристенсен совершил путешествие протяженностью 73,4 км, потратив при этом более 26 часов, чтобы побить предыдущий рекорд в 62,7 км.

Кристенсен уточнил, что его плавание было осложнено сильным ветром и обратным течением, однако даже это не помешало ему добиться заветной цели.

Ранее рассказывали, что женщина съела 37 зерен риса за минуту, установив мировой рекорд.