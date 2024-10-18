Новый разлагаемый в морской воде пластик успешно испытан

Через 36 недель эксперимента команда обнаружила, что вспененный CDA потерял 65−70 процентов своей первоначальной массы, что подтверждает его высокую скорость разложения в морской среде. В предыдущем исследовании, где сравнивались различные типы трубочек, выяснили, что трубочки из вспененного CDA разлагаются на 190 процентов быстрее, чем их твердые аналоги, что указывает на их преимущества по сравнению с бумажными трубочками.