Новый модный тренд: что в твоем «контейнере» с ленты аэропорта

В соцсетях стал популярным новый тренд: блогеры выкладывают в серый пластиковый контейнер, который обычно используется при досмотрах в аэропортах, стилизованные вещи и снимают это на камеру. Так они передают «эстетику контейнеров». К слову, эксперты, вроде Дж’Нае (J'Nae) Филлипс, старшего аналитика трендов Fashion Tingz, считают, что это «новейшая форма цифровых технологий».