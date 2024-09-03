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Новый модный тренд: что в твоем «контейнере» с ленты аэропорта

Инфлюенсеры запустили новый тренд в социальных сетях: в серые пластиковые контейнеры, как на досмотрах в аэропорту, выкладываются стилизованные вещи (обувь, косметика, аксессуары и даже книги).

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

В соцсетях стал популярным новый тренд: блогеры выкладывают в серый пластиковый контейнер, который обычно используется при досмотрах в аэропортах, стилизованные вещи и снимают это на камеру. Так они передают «эстетику контейнеров». К слову, эксперты, вроде Дж’Нае (J'Nae) Филлипс, старшего аналитика трендов Fashion Tingz, считают, что это «новейшая форма цифровых технологий».

Инфлюенсеры, в свою очередь, утверждают, что во время досмотров в аэропорту, люди выкладывают в контейнер самые «приближенные» вещи, которые в достаточной степени характеризуют личность, а иногда и с очень необычной стороны.

На подобных фотографиях модного дизайнера Пайпер Тайч можно увидеть кроссовки Adidas, фотоаппарат Olympus, розовые мюли, сумку цвета лайма и фотоаппарат Canon. Как утверждает девушка, все эти вещи в должной степени отражают ее внутреннее «я».

Частью моей работы является постановка фотосессий, поэтому мне действительно нравится создавать привлекательные, гармоничные композиции, подобные тем, что сейчас в моде.

Пайпер Тайч
модный инфлюенсер, графический дизайнер

Кстати, активное участие в этом тренде принимают также и бренды. Например, издательство Faber разместило в своем аккаунте полдюжины тематических лотков, посвященных своим книгам, а бренд сумок August Noa провел целую рекламную компанию, поместив в контейнер свои новые аксессуары.

Тем временем в Таиланде обретают популярность местные кулинарные тренды. Про салат из живых креветок под маринадом рассказываем по ссылке.