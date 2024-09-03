Новый котенок премьера Британии будет подчиняться коту Ларри

Официальный аккаунт кота Ларри прокомментировал пост в соцсети X, в котором говорится, что Стармер привезет на Даунинг-стрит нового сибирского котенка, который будет жить с семьей премьера и Ларри. В сообщении аккаунта подчеркивается, что новый гость резиденции будет подчиняться Ларри.
«Котенок (которого привезет Стармер — ред.) будет подчиняться коту Ларри», — говорится в сообщении.
Издание Daily Mail также сообщило во вторник, что Стармер принял решение завести котенка после «жарких переговоров» с детьми, которые сначала хотели завести немецкую овчарку. На данный момент у премьера есть кошка Джо-Джо, которую он перевез в резиденцию.
Кот Ларри, взятый из приюта, служит в резиденции британского премьера с 2011 года. Коты в резиденциях британских правителей живут с XV века. С 1929 года они имеют официальный статус и жалование в 100 фунтов в год. Самым знаменитым из них в XX веке стал кот Хамфри, который исполнял обязанности мышелова при Маргарет Тэтчер, Джоне Мэйджоре и Тони Блэре. Кот Хамфри скончался в 2008 году, ему было около 18 лет.