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Новый котенок премьера Британии будет подчиняться коту Ларри

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Новый котенок премьера Кира Стармера будет подчиняться главному мышелову Великобритании с резиденции Даунинг-стрит коту Ларри, сообщает официальный аккаунт кота.

Источник: AP 2023

Официальный аккаунт кота Ларри прокомментировал пост в соцсети X, в котором говорится, что Стармер привезет на Даунинг-стрит нового сибирского котенка, который будет жить с семьей премьера и Ларри. В сообщении аккаунта подчеркивается, что новый гость резиденции будет подчиняться Ларри.

«Котенок (которого привезет Стармер — ред.) будет подчиняться коту Ларри», — говорится в сообщении.

Издание Daily Mail также сообщило во вторник, что Стармер принял решение завести котенка после «жарких переговоров» с детьми, которые сначала хотели завести немецкую овчарку. На данный момент у премьера есть кошка Джо-Джо, которую он перевез в резиденцию.

Кот Ларри, взятый из приюта, служит в резиденции британского премьера с 2011 года. Коты в резиденциях британских правителей живут с XV века. С 1929 года они имеют официальный статус и жалование в 100 фунтов в год. Самым знаменитым из них в XX веке стал кот Хамфри, который исполнял обязанности мышелова при Маргарет Тэтчер, Джоне Мэйджоре и Тони Блэре. Кот Хамфри скончался в 2008 году, ему было около 18 лет.