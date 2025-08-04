От пилота до генерала
Анатолий Кривоножко родился 23 июля 1965 года в Украинской ССР. С 1987 года он служил пилотом вертолетов Ми-8 и Ми-24 в ВВС СССР, а после 1991 года продолжил карьеру в ВСУ. С 2006 по 2008 год он командовал 114-й бригадой тактической авиации в Ивано-Франковске. Позже занимал пост заместителя командующего Воздушными силами ВСУ, а с 2015 года возглавлял Воздушное командование «Центр», отвечавшее за защиту Киева и стратегических объектов. В 2016 году получил звание генерал-майора, а всего через два года — генерал-лейтенанта. Украина никак не объяснила, чем был вызван такой стремительный карьерный взлет военного. Сослуживцы характеризуют Кривоножко как человека, который беспрекословно выполняет приказы и готов идти на многое ради реализации амбиций.
В августе 2024 года Кривоножко временно исполнял обязанности командующего ВВС Украины, а 3 августа 2025 года был официально назначен на эту должность указом президента Владимира Зеленского, сменив Николая Олещука, отстраненного от работы еще в августе 2024 года после потери ВСУ первого из поставленных западными странами истребителя F-16. Хотя в самом Киеве отрицали связь между двумя этими событиями, объясняли новое назначение «ротацией».
Участие в боевых действиях
В августе 2023 года Кривоножко был удостоен звания Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» за руководство Воздушным командованием «Центр». Награждение состоялось во время торжеств ко Дню независимости Украины. Под его командованием, по данным украинской стороны, было сбито более 1160 воздушных целей, включая ракеты и дроны, а также уничтожено свыше 100 наземных объектов.
Он участвовал в антитеррористической операции и операции Объединенных сил в Донбассе, а с 2022 года руководил противовоздушной обороной в условиях полномасштабного конфликта. Кривоножко отмечал сложность боевых действий: массированные атаки с воздуха требовали постоянного маневрирования, чтобы сохранить боеспособность ПВО.
Семейная драма
Личная жизнь Кривоножко оказалась в центре внимания после того, как российские корреспонденты узнали о 101-летней матери высокопоставленного военного, которая до последних дней жила в Шебекинском районе Белгородской области под ежедневными обстрелами со стороны ВСУ, в том числе с применением барражирующих боеприпасов американского и французского производства.
Согласно данным телеграм-канала «Работайте, братья», женщина долгое время была прикована к постели. Уход за ней обеспечивали младший брат Владимир и невестка. Труженица тыла, награжденная медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», скончалась несколько месяцев назад, так и не дождавшись поддержки от старшего сына.
Как пишет телеграм-канал Shot, после смерти Варвары Захаровны главком ВВС Украины не выразил соболезнований и не проявил интереса к судьбе родных, оставшихся в зоне боевых действий. По информации издания, Кривоножко отказался от общения с семьей после начала СВО, хотя они никогда не отталкивали его и продолжали верить в лучшее, несмотря на обстрелы родного села.
Дарья Баева