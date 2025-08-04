Новый командующий ВВС Украины: кто такой Анатолий Кривоножко

Анатолий Кривоножко родился 23 июля 1965 года в Украинской ССР. С 1987 года он служил пилотом вертолетов Ми-8 и Ми-24 в ВВС СССР, а после 1991 года продолжил карьеру в ВСУ. С 2006 по 2008 год он командовал 114-й бригадой тактической авиации в Ивано-Франковске. Позже занимал пост заместителя командующего Воздушными силами ВСУ, а с 2015 года возглавлял Воздушное командование «Центр», отвечавшее за защиту Киева и стратегических объектов. В 2016 году получил звание генерал-майора, а всего через два года — генерал-лейтенанта. Украина никак не объяснила, чем был вызван такой стремительный карьерный взлет военного. Сослуживцы характеризуют Кривоножко как человека, который беспрекословно выполняет приказы и готов идти на многое ради реализации амбиций.