Новый китайский турист в Приморье: какой он?

Если говорить о гастрономии, то у любой китайской группы в программе всегда есть обед с морепродуктами. Но это уже не тот уровень, когда в китайских ресторанах выкладывают искусственную икру и крабовые палочки и продают такой обед за большие деньги или когда китайские групп-лидеры и заведения хотят заработать на этом. В высокий сезон посещаемость ресторанов высокого уровня китайскими туристами достигает порядка 20%. В них приводят гостей турфирмы, которые заботятся о своем статусе и качестве предлагаемых услуг. Приходят и самостоятельно или небольшими группами после изучения соцсетей, а кого-то из них приводят местные китайцы. Летом было заметно: достаточно китайских туристов гуляют по городу и информацию о ресторанах берут в Интернете. Они заходят на бизнес-ланчи, хотят получить аутентичную атмосферу в виде интерьеров и предлагаемого меню, и делают ставку не на свои привычные блюда, а на блюда разных кухонь. Конечно, официанты со знанием языка — это здорово, но современный китайский гость охотно пользуется переводчиком. В результате средний чек в ресторане достигает почти 4,5 — 5 тысяч рублей.