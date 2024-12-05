Новый год в стиле СССР: 5 любимых блюд, которые всегда стояли на советском столе в новогоднюю ночь

Если в этот Новый год вам хочется поностальгировать по советским временам, то Life.ru вас выручит: мы собрали несколько блюд, которые пользовались в Советском Союзе бешеной популярностью, и рады представить вам подборку рецептов бессмертной новогодней классики.
Советский салат оливье
Без этого блюда советский Новый год невозможно себе представить. Оливье — это альфа и омега, начало и конец Нового года. Его торжественно вкушают под бой курантов, утром первого января с него начинается день, в общем, оливье и Новый год — это неразлучная парочка. Представляем вам рецепт настоящего советского оливье.
Вам понадобятся:
- 4 клубня картофеля;
- 2 морковки;
- 3 куриных яйца;
- 4 маринованных или малосольных огурца;
- 400 грамм колбасы;
- 400 грамм консервированного зелёного горошка;
- 150 грамм майонеза;
- соль;
- чёрный перец.
Ваши дальнейшие действия:
Отвариваем морковь, картошку и яйца, затем остужаем и нарезаем кубиками. Нарезаем опять же кубиками огурцы и колбасу. Все ингредиенты смешиваем в миске вместе с горошком. Заправляем майонезом, перемешиваем, солим и перчим, затем снова перемешиваем. Оставляем в холодильнике на несколько часов.
Любимая в Союзе селёдка под шубой
Сельдь под шубой — ещё один знаменитый советский деликатес. Он подавался как на Новый год, так и на другие праздники. Если вы хотите погрузиться в ностальгию полностью, встречая новый, 2025-й, то этот рецепт для вас. И помните: рыба должна быть только первой свежести!
Вам понадобятся:
- 400 грамм филе селёдки;
- 3 клубня картофеля;
- 2 морковки;
- 1 или 2 свёклы;
- 3 куриных яйца;
- 100−200 грамм майонеза;
- соль.
Ваши дальнейшие действия:
Отвариваем свёклу, картофель и морковь. Остужаем и трём на крупной тёрке. Варим яйца, остужаем их и нарезаем. Слоями на плоское блюдо выкладываем картофель, сельдь, морковь, яйца и свёклу. Каждый слой щедро смазываем майонезом. Блюдо должно постоять несколько часов в холодильнике. Это нужно для пропитки.
Новогодние блюда в СССР: мясо по-французски
Мясо по-французски — ещё одно сытное праздничное блюдо, изобретённое в Советском Союзе. Обычно оно готовится из отборной говядины, на которой лежит «шубка» из сыра, майонеза и лука. Мы нашли рецепт настоящего советского мяса по-французски.
Вам понадобятся:
- 500 грамм отборной говядины;
- 3 небольших клубня картофеля;
- 200 грамм твёрдого сыра;
- одна луковица;
- майонез;
- соль;
- чёрный перец.
Ваши дальнейшие действия:
Тонко нарежьте мясо, поработайте над ним отбивным молотком и добавьте соли. Выложите говядину на противень, положите сверху нарезанный лук и тёртую картошку. Щедро сдобрите майонезом и тёртым сыром. Мясо необходимо запечь в духовке. Температура — 180, время — 40 минут.
Без бутербродов с красной икрой не обходился ни один советский стол
Без красной икры Новый год — не Новый год. Икра, как и оливье, — неотъемлемая часть этого праздника. В Советском Союзе, особенно в периоды дефицита, такие деликатесные продукты, как икра, часто доставались с боем. Зато бутерброд с маслом и икрой становился от этого только вкуснее! Читайте наш рецепт.
Вам понадобятся:
- багет;
- сливочное или же творожное масло;
- красная икра.
Ваши дальнейшие действия:
Нарежьте багет. Щедро смажьте маслом каждый ломтик. Выложите красную икру — и всё, легендарная советская новогодняя закуска готова!
Новый год, как в СССР: салат мимоза
Слоёный салат-коктейль, который со стороны выглядит как торт, — мимоза умеет удивлять! Салат мимоза в СССР подавался либо вместе с оливье, либо присутствовал на новогоднем столе вместо него, если хозяйке хотелось поэкспериментировать. Рассказываем, как его приготовить.
Вам понадобятся:
- банка консервированной сайры или тунца;
- 3 мелких картофелины;
- 2 морковки;
- три куриных яйца;
- майонез;
- соль.
Ваши дальнейшие действия:
Сварите картошку, морковку и яйца. Достаньте крупную тёрку и натрите на ней все ингредиенты по отдельности. Затем надо выложить ингредиенты слоями в таком порядке: рыба, картошка, майонез, морковка, яйца. Салат должен пропитаться: пусть он несколько часов постоит в холодильнике.
Попробуйте приготовить блюда для новогоднего стола по нашим рецептам: вы точно не пожалеете!