Новый год в стиле СССР: 5 любимых блюд, которые всегда стояли на советском столе в новогоднюю ночь

Сельдь под шубой — ещё один знаменитый советский деликатес. Он подавался как на Новый год, так и на другие праздники. Если вы хотите погрузиться в ностальгию полностью, встречая новый, 2025-й, то этот рецепт для вас. И помните: рыба должна быть только первой свежести!