Новый год на пороге: о полезных свойствах змеиного яда

Китайцы издавна верили, что мясо змеи не только вкусно, но также очень питательно и полезно, так как богато белками и различными солями, улучшает зрение, кровообращение, снижает давление и даже помогает от аллергии. Мужчины укрепляют с помощью змеиной селезенки свою потенцию. Старики поедают змей ради долголетия, а молодые девушки чаще прикладываются к змеиным блюдам, так как верят, что это сделает более гладкой их кожу.