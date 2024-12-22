Новый год на пороге: о полезных свойствах змеиного яда

В конце ХIХ века французские ученые-физиологи Альбер Кальметт и Цезарь Физали впервые освоили производство сыворотки против яда змей. Первые партии были получены в полевых условиях, где сооружали вольеры для содержания змей и лагеря для размещения людей.
В 1899 году в Бразилии на основе одного из таких лагерей врач-иммунолог Витал Бразил Минейро да Кампанья создал первый стационарный серпентарий для содержания ядовитых змей, производства ядов и сывороток, существующий и сейчас как Институт Бутантан.
C именем Бразила связано открытие первой поливалентной сыворотки против укусов змей. Яды находят применение в медицине. На территории России применяют в основном яд гадюки: единственный известный серпентарий находится в Новосибирске. В медицине яды используются с древних времен в составе противовоспалительных препаратов. Дозировка в лечебных целях очень низкая — важно помочь пациенту, избежав отравления.
В подарок от гадюки
На основе змеиного яда производят ряд медицинских препаратов, например мази, которые назначают при болях в суставах, заболеваниях опорно-двигательного аппарата, невралгии, радикулите и так далее. Гадюка среднего размера дает около 40 миллиграммов жидкого яда. Чтобы он долго хранился, яд высушивают, и остается гдето 3−4 миллиграмма. Этого количества хватает, чтобы произвести около 100 тюбиков мази.
Посох Асклепия
Изображение обвитого змеей посоха — символ медицины. Он основан на легенде об Асклепии, которого древние греки почитали богом врачевания и в обрядах поклонения которому использовались змеи. Согласно преданию, Асклепий достиг таких успехов в спасении человеческих жизней, что бог подземного мира Аид пожаловался на него Зевсу. Боги испугались, что целитель может сделать людей бессмертными, и обрушили на него свой гнев.
Символ фармацевтики
Змея и чаша были атрибутами древнегреческой богини здоровья Гигиеи (именно ей обязано появлением слово «гигиена»). Гигиею изображали со змеей, которую она кормила из чаши. Впоследствии чашу, обвитую змеей, назвали сосуд Гигиеи, и сего дня это интернациональный символ фармацевтики.
Самая опасная
В Австралии водится, вероятно, самая ядовитая в мире змея — тайпан Маккоя. Если она укусит человека, без антидота несчастный не проживет и дня. Всего лишь одна капля яда змеи может убить 400 человек. Укус тайпана Маккоя очень опасен, но благодаря наличию противоядия смертность от его укусов составляет менее 1 процента.
Почувствуй себя вампиром
Рейтинг самых ужасных экзотических блюд в прошлом возглавлял напиток с острова Ява. Там туристам предлагают натуральную свежую, только что добытую кровь змеи. Для особо впечатлительных ее могут разбавить крепким алкоголем. Местные жители утверждают, что такой напиток придает мужчинам силу.
И даже для красоты
Косметологи уверяют, что змеиный яд в косметических средствах работает почти так же, как ботокс. Он блокирует нервные импульсы и расслабляет мышцы, благодаря чему они теряют способность двигаться и сокращаться. Кроме омолаживающего эффекта этот ингредиент оказывает лечебное воздействие на кожу, способствуя регенерации поврежденных тканей, стимулирует выработку коллагена и эластина.
Отрава для ковида
Во время пандемии российские ученые находили в составе змеиного яда фермент, способный подавлять коронавирус. Самым эффективным против болезни оказался яд гадюк Никольского — этот вид змей обитает на юго-западе России. Содержащийся в нем фермент уже давно используется в борьбе с другими типами вирусов. В будущем яды могут стать перспективной основой противовирусных средств.
Лечим сердце
Белки и пептиды, содержащиеся в змеином яде, используют для создания лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний. Яд некоторых змей способен устранять дисфункцию сердечной мышцы, эффективно снижать повышенное давление. У ботропсов, вида очень ядовитых гадюк, живущих в Латинской Америке, ученые выделили из яда белок альтернагин-С, который вызывает рост сердечных сокращений. В природе сердце мелких животных просто не выдерживает такой нагрузки, а в медицине этот белок может быть использован, когда пациент сталкивается с гипоксией.
Поможет сыворотка
В первую очередь яд змей применяют для защиты от самих рептилий. Для лечения интоксикации при укусе змеи используют особое противоядие — противозмеиную сыворотку. Противоядие рекомендуется использовать только при наличии риска высокого токсического воздействия от укуса, так как сами противоядия часто имеют побочные эффекты и могут быть опасны для человека. Тип необходимого противоядия зависит от вида змеи.
Почти панацея
Китайцы издавна верили, что мясо змеи не только вкусно, но также очень питательно и полезно, так как богато белками и различными солями, улучшает зрение, кровообращение, снижает давление и даже помогает от аллергии. Мужчины укрепляют с помощью змеиной селезенки свою потенцию. Старики поедают змей ради долголетия, а молодые девушки чаще прикладываются к змеиным блюдам, так как верят, что это сделает более гладкой их кожу.
АПТЕЧКА ДРЕВНИХ.
Кожа ценная
В древних лечебниках сброшенную змеей кожу рекомендовали прикладывать к больным зубам, глазам, нарывам. Сошедшую во время линьки шкуру гадюки в некоторых районах Карпат рекомендовали в виде отвара для усиления роста волос. Женщины мыли им голову.
Приятного аппетита
В «Каноне врачебной науки» Авиценна описывает приготовление лепешек из вареного мяса гадюки. Дает рекомендации, какую гадюку ловить и как сушить лекарство, чтобы оно не потеряло силу, противостоящую ядам.
От простуды
Змея — популярное средство восточной медицины. В Китае считали, что спиртовая настойка из змеи обладает лечебными свойствами — лечит кашель, облегчает боли при ревматизме, суставные и мышечные боли, придает организму тонус.