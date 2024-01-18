Новый фильм со звездой «Оппенгеймера» Киллианом Мерфи откроет Берлинале

Новый фильм со звездой «Оппенгеймера» Киллианом Мерфи 15 февраля 2024 года откроет Берлинский кинофестиваль, сообщается на сайте смотра. Картина называется Small Things Like These («Такие мелочи»). В основе сценария — одноименная книга ирландской писательницы Клэр Кигэн, по другому роману которой была снята драма «Тихоня», номинированная на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.

Режиссером Small Things Like These стал Тим Милантс, работавший Киллианом Мерфи на съемочной площадке сериала «Острые козырьки» о преступном клане Шелби. Сценарий написал Энда Уолш. Он же создал скрипт для мелодрамы «Дискосвиньи» (2001), где Мерфи исполнил одну из первых ролей в кино.

В фильме рассказывается об ирландских приютах Магдалины. Учреждения монастырского типа предназначались якобы для исправления «падших девушек» и просуществовали до 1996 года.

Главной ролью Киллиана Мерфи в прошлом году стал «отец» ядерной бомбы Роберт Оппенгеймер в исторической драме Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Фильм вышел в прокат в один день с приключенческой комедией Греты Гервиг «Барби», где образ знаменитой куклы воплотила Марго Робби.

Картина Нолана стала самым кассовым байопиком в истории, обогнав «Богемскую рапсодию», посвященную лидеру группы Queen Фредди Меркьюри.

Недавно «Оппенгеймер» получил несколько наград на премии «Золотой глобус». Среди них — приз за лучший фильм и режиссуру, главную (Мерфи) и второстепенную (Роберт Дауни-мл.) мужские роли. Байопик также стал триумфатором премии Critics Choice Awards. Картина победила в восьми номинациях.