Новый фильм «Буратино» с начала проката собрал свыше 2 млрд рублей

Зрители «Буратино» 6 января отмечали, что внимание к картине приковывают сюжетные повороты, яркие образы, спецэффекты и завораживающая актерская игра. Судя по многочисленным отзывам, особую роль в фильме играют отношения между папой Карло и Буратино. И конечно, люди обращают внимание на старые добрые песни и музыку Алексея Рыбникова, принявшего участие в работе и над новым фильмом.