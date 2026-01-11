Новый фильм «Буратино» с начала проката собрал свыше 2 млрд рублей

«Общие сборы: 2,01 млрд рублей», — указано в статистике.
По данным ЕИАС Фонда кино, на этапе предпродажи зрители приобрели билетов на сумму 185,7 млн рублей. В день премьеры сумма сборов достигла 227,5 млн рублей.
В первый уикенд продажи побили отметку в 1,56 млрд рублей, а во вторые выходные закрепились на уровне 448,4 млн рублей.
Зрители «Буратино» 6 января отмечали, что внимание к картине приковывают сюжетные повороты, яркие образы, спецэффекты и завораживающая актерская игра. Судя по многочисленным отзывам, особую роль в фильме играют отношения между папой Карло и Буратино. И конечно, люди обращают внимание на старые добрые песни и музыку Алексея Рыбникова, принявшего участие в работе и над новым фильмом.
Фильм вышел прямо к полувековому юбилею премьеры советской картины. Интерес зрителей оказался настолько высоким, что кинотеатрам приходилось вводить дополнительные сеансы.