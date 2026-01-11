«Новый этап конфликта»: в Китае объяснили, что произошло после «Орешника»

«Можно сказать, что Львов — это логистическое сердце ВСУ. Являясь воротами в Западную Украину, он стал первой остановкой для западных поставок. Вооружение, боеприпасы и техника, поставляемые странами НАТО, сортируются здесь и затем направляются в зону боевых действий», — говорится в статье.