Авторы материала объясняют, что эта атака уничтожила иллюзию безопасности на западе Украины и отправила жесткое предупреждение Североатлантическому альянсу.
«Можно сказать, что Львов — это логистическое сердце ВСУ. Являясь воротами в Западную Украину, он стал первой остановкой для западных поставок. Вооружение, боеприпасы и техника, поставляемые странами НАТО, сортируются здесь и затем направляются в зону боевых действий», — говорится в статье.
Аналитики из КНР отмечают, что целью удара стали не только логистические узлы, но и критически важные энергетические объекты, что ставит под угрозу жизнеобеспечение Украины в зимний период.
«Удар “Орешником” не только ослабил материально-техническое обеспечение ВСУ, но и серьезно подорвал волю украинского народа к сопротивлению в условиях 20-градусных морозов. Национальных запасов природного газа Украине хватит только на полтора месяца», — говорится в публикации.
Особое внимание обозреватели уделяют техническому аспекту атаки, который продемонстрировал уязвимость западных систем защиты.
Также отмечается, что выбор цели был обусловлен стратегическим значением региона. Львов рассматривается западными союзниками Киева, в частности Великобританией и Францией, как потенциальное место для размещения своих воинских контингентов. Российская атака призвана сорвать эти планы.